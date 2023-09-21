Chandrayaan-3.. الهند توقظ المسبار القمري النائم لهذا السبب

تعمل الهند حاليًا على إيقاظ مركبة الإنزال والمركبة الجوالة التابعة لمهمة Chandrayaan-3، بعد أن دخلتا وضع السبات لفترة تزيد عن أسبوعين عقب هبوطهما الناجح بالقرب من القطب الجنوبي للقمر. يأمل علماء وكالة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) في إحياء المعدات واستعادة نشاطها في الأيام المقبلة.

من المقرر أن يتم إعادة تشغيل المركبة الجوالة ومركبة الإنزال في "نقطة شيفشاكتي"، وهي المنطقة التي هبطت فيها مركبة Chandrayaan-3 في أغسطس. ويتطلع العلماء إلى تجديد الحياة في المعدات بمجرد ظهور أشعة الشمس في هذه المنطقة.

ووفقا لموقع “روسيا اليوم” في حال نجاح هذه العملية، ستتمكن المركبة الجوالة ومركبة الإنزال من استئناف مهمتهما في جمع البيانات القمرية. فقد تم بالفعل تحقيق أهداف المهمة الأساسية وتم وضع المعدات في وضع السبات منذ الثاني من سبتمبر.

ومع ذلك، تواجه هذه العملية تحديات كبيرة، حيث يعتقد أن المعدات لم تتحمل درجات الحرارة المنخفضة جدًا في الليل القمري، والتي يمكن أن تصل إلى أقل من -200 درجة مئوية في القطب الجنوبي للقمر.

بالإضافة إلى ذلك، يعتبر عمر المعدات المتاحة للمهمة محدودًا، حيث تم تصميمها للعمل لمدة يوم قمري واحد فقط، وهو ما يعادل حوالي 14 يومًا على الأرض.

تظل الهند ملتزمة ببرامج الاستكشاف الفضائي وتعزيز مكانتها في المجال العالمي، ومن المتوقع أن تستمر في العمل على تطوير وإطلاق المهمات الفضائية المستقبلية، بهدف توسيع المعرفة البشرية واستكشاف أعماق الكون.

إحياء مهمة Chandrayaan-3

بدأ العلماء الهنود في إحياء مهمة Chandrayaan-3، حيث قاموا بشحن بطاريات الوحدات بالطاقة الشمسية وتوجيه الألواح الشمسية لاستقبال الضوء عند الفجر. يأمل العلماء أن تكون البطاريات قد حافظت على دفء الأجهزة بما يكفي للبقاء على قيد الحياة طوال الليل.

وعلى عكس المركبات الفضائية الأخرى التي تم تصميمها للبقاء على قيد الحياة طوال الليل على القمر، فإن مركبة Chandrayaan-3 لا تحتوي على آليات تدفئة مدمجة.

تعد مهمة Chandrayaan-3 إنجازًا كبيرًا للهند، حيث تكلفت حوالي 6.1 مليار روبية (75 مليون دولار). في 23 أغسطس، حققت مركبة Chandrayaan-3 إنجازًا تاريخيًا عندما هبطت بنجاح بالقرب من القطب الجنوبي للقمر، وهو المنطقة التي لم يتم استكشافها بشكل كبير من قبل.

بعد بضعة أيام، تم التأكد من وجود الكبريت في المنطقة بعد إجراء اختبارات ميدانية.

وفي قرار وافق عليه مجلس الشيوخ بالبرلمان الهندي بالإجماع، تم تهنئة العلماء على نجاح مهمة Chandrayaan-3. وأعرب نائب الرئيس الهندي، جاغديب دانخار، عن فخره بالقدرة التي اكتسبتها الهند في إطلاق أقمارها الصناعية وتوسيع خدماتها لدول أخرى، حيث تم إطلاق 424 قمرًا صناعيًا أجنبيًا حتى الآن.