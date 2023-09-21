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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إمبراطور الإعلام روبرت مردوخ يتنحى عن رئاسة فوكس نيوز

روبرت مردوخ
روبرت مردوخ

أعلنت شركتي فوكس كورب ونيوز كورب، اليوم الخميس، أن قطب الأعمال الأسترالي روبرت مردوخ سيتنحى عن منصب رئيس مجلس إدارة شركتي فوكس كورب ونيوز كورب، منهيا بذلك عهدا دام عقودا سينتقل إلى ابنه.

 

قالت فوكس نيوز كورب، وفقا لما نشرته سي أن أن، إن الانتقال إلى قيادة لاتشلان مردوخ سيكون فعالا في منتصف نوفمبر. وسيتولى روبرت مردوخ منصب الرئيس الفخري.

 

أكد ذلك، إعلان الملياردير الأسترالي الأمريكي روبرت مردوخ، اليوم الخميس، تنحيه عن منصب رئيس مجلس إدارة شركتي فوكس كورب ونيوز كورب الإخبارية الأمريكية.

 

كتب مردوخ، الملقب بـ"إمبراطور الإعلام" والبالغ من العمر 92 عاما، في مذكرة للموظفين: "طوال حياتي المهنية، كنت منخرطًا يوميًا في الأخبار والأفكار، وهذا لن يتغير". وأضاف: "لكن الوقت مناسب بالنسبة لي لتولي أدوار مختلفة، مع العلم أن لدينا فرقًا موهوبة حقًا وقائدًا شغوفًا هو لاتشلان مردوخ الذي سيصبح رئيس مجلس الإدارة". 

فوكس شبكة فوكس نيوز روبرت مردوخ

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