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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

المشدد 6 سنوات لعامل خطف طالبة بدعوى توصيلها

صدى البلد

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، عاملا اعتدى على طالبة بعد خطفها أثناء رجوعها من درسها، بالسجن المشدد 6 سنوات.


صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق راشد ومحمد أحمد صبري الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.    


كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم «راضي . ي»، 20 سنة، عامل بدائرة قسم شرطة 15 مايو بمحافظة القاهرة خطف المجني عليها الطفلة «ريتال» وكان ذلك بالإكراه بأن استقلت السيارة قيادته لتوصيلها لوجهتها فحاد عنها قاصدًا من ذلك إقصائها عن أعين الرقباء متحصلًا على هاتفه من يدها لإرغامها على الخضوع له تنفيذًا لمخططه موضوع الاتهام التالي مستغلا في ذلك حداثة عهدها.


وأضافت التحقيقات أن تلك الجناية اقترنت بجناية أخرى بأنه بذات الزمان والمكان هتك عرض المجني عليها الطفلة «ريتال» والتي لم تبلغ 18 عاما بالقوة وذلك نفاذًا لمخططه موضوع الاتهام السابق وما أن ظفر بها لامس موطن عفتها وحسر بنطاله كاشفًا عورتهمجبرًا إياها على ملامستها.


وقالت والدة الطفلة المجني عليها في تحقيقات النيابة العامة إنه عقب عودة نجلتها من \رسها أخبرتها بقيامها باستقلال سيارة المتهم لتوصيلها لمنزلها فاستقلتها بجواره فقام بهتك عرضها بملامسة صدرها وجسدها وحسر ملابسه وأجبرها على ملامسة موطن عفته وعزت قصده إلى خطفها وهتك عرضها.

استئناف القاهرة التجمع الخامس الحكم التحقيقات السجن المشدد الطفلة ريتال

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