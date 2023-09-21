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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لطلب مزيد من المساعدات .. الرئيس الأوكراني يصل إلى الكونجرس الأمريكي

الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس 21 سبتمبر 2023 إلى الكونجرس الأمريكي حيث سيحاول إقناع المشرعين الجمهوريين بمواصلة تقديم المساعدة لكييف وسط شكوك حول قدرة بلاده على محاربة القوات الروسية.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن اجتماعات زيلينسكي في الكونجرس ستشمل نواب الحزب الديمقراطي، في الوقت الذي يعارض نواب الحزب الجمهوري تزايد المساعدات الأمريكية إلى أوكرانيا لمواجهة القوات الروسية في الحرب التي اندلعت في فبراير من العام الماضي 2022.

وتعهد بايدن في وقت سابق بالوقوف إلى جانب كييف مهما حدث، خاصة وأن حملة إعادة انتخابه عام 2024 تصور دعمه لأوكرانيا على أنه دليل على قيادته العالمية.

وفي وقت سابق، أفيد أن رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفن مكارثي، حرم زيلينسكي من فرصة التحدث في جلسة مشتركة للكونجرس بسبب انشغال النواب.

وتعد زيارة زيلينكسي إلى واشنطن، الثانية منذ اندلاع الحرب، وتأتى مع طلب بايدن من الكونجرس 24 مليار دولار إضافية  لجيش أوكرانيا واحتياجاتها الإنسانية.

الرئيس الأوكراني الكونجرس الأمريكي زيلينسكي الغزو الروسي كيفن مكارثي مجلس النواب الأمريكي

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