بفستان مجسم .. رانيا يوسف تشعل السوشيال ميديا

شاركت الفنانة رانيا يوسف جمهورها صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي إنستجرام.

وظهرت رانيا في الصور بإطلالة جريئة، حيث ارتدت فستانا مشجر باللون الابيض والاسود ، مما حازت اعجاب متابعيها.

وتسببت الفنانة رانيا يوسف في حالة من الجدل الواسع بعد نشرها صورا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” واعتبرها الكثير من رواد السوشيال ميديا أنها جرأة زائدة منها.

وقررت رانيا يوسف غلق التعليقات على الصور الأخيرة التي نشرتها أمام متابعيها حتى لا تتعرض إلى هجوم من جانبهم.

رانيا يوسف

وتعاقدت مؤخرا رانيا يوسف على فيلم "فيتو" الذى تشارك فى بطولته مع الفنانة إلهام شاهين ومن النقرر أن تبدأ فى تصويره خلال الأيام القليلة المقبلة.

كما أنها تعاقدت على مسلسل بعنوان "السرداب" والذى تقوم حاليا بالتحضير له.

ويُعد مسلسل عالم تاني، آخر أعمال رانيا يوسف، والذى عرض العمل في شهر يناير هذا العام 2023، وشارك به كل من الفنان فراس سعيد، نضال الشافعي، فريال يوسف، مروة عبد المنعم، أيمن عزب، حسام فارس، مصطفى حشيش، تميم عبده، إلهام عبد البديع، سميرة صدقي، وآخرين، والعمل من إخراج عبد العزيز حشاد.