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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

صفارات إنذار وانقطاع الكهرباء.. هجوم روسي على مقاطعات أوكرانية

أوكرانيا وروسيا
أوكرانيا وروسيا

عرضت فضائية “ القاهرة الإخبارية” تقريرا عن هجوم روسي على عدة مقاطعات أوكرانية مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن هذه المقاطعات.

 

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وأوضح التقرير أن سلاح الجو الأوكراني أعلن أن الهجوم الروسي استهدف 6 مدن في أوكرانيا مما أدى إلى تدمير 20 هدفا في كييف.

 

وتابع التقرير أن القوات الأوكرانية أعلنت تدمير وإسقاط 36 صاروخ كروز من أصل 43 أطلقهتهم روسيا.

 

وأكمل التقرير أن صفارات الإنذار من الغارات الجوية انطلقت في العاصمة الأوكرانية وتوجه الاوكران إلى الملاجيء .

 

ولفت التقرير إلى أن وزير الشؤون الداخلية الأوكرانية أعلن إصابة 7 أشخاص وإنقاذ شخص واحد على الأقل تحت الأنقاض، مضيفا أن منطقة صناعية تعرضت للقصف في منطقة لفيف الغربية ولحقت أضرار بمبانٍ واندلع حريق.

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