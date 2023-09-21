رئيس جامعة سوهاج: الصعيد كان مهمشا وتغير بفضل حياة كريمة

أكد الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، أن مصر ستعبر الأزمة الاقتصادية الحالية، مشيرا إلى أن الأزمة التي حدثت هي أزمة عالمية، وأثرت على مصر.

وقال حسان النعماني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، إن الصعيد كان مهمشا قبل وصول الرئيس السيسي للحكم، حتى أن مشروع حياة كريمة قدم الكثير من الخدمات للصعيد.

خدمة المواطن المصري.

وتابع رئيس جامعة سوهاج، أن مستشفي سوهاج الجامعي يقدم خدمات عالية الجودة للمواطنين، مؤكدا أن المستشفى به كافة التخصصات لخدمة المواطن المصري.