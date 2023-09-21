تجلى فيها الله.. تفاصيل إنشاء ساحة السلام في سانت كاترين

كشف المهندس محسن سعيد، رئيس جهاز تعمير سيناء، أن منطقة سانت كاترين لم تكن تأخذ وضعها الطبيعي وحقها، بأنها المكان الوحيد في العالم الذي تجلى فيها الله سبحانه وتعالى، فكانت توجهيات الرئيس السيسي لرئيس الوزراء ووزير الإسكان بعمل مشروع يرفع المدينة إلى المقام الذي تستحقه، وبالفعل تم التخصيص على أعلى مستوى من الاستشارات الهندسية والرسومات المتخصصة من الاستشاريين الذين راعوا التاريخ والبيئة الخاصة لسانت كاترين.

رئيس جهاز تعمير سيناء يتحدث عن تطوير سانت كاترين

وأضاف "سعيد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد شردي في برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر قناة "الحياة"، أنه تم التخطيط للمدينة وتم التنفيذ على الأرض بالفعل، إذ أن مشروع سانت كاترين يهدف لجذب السياحة الروحانية والدينية، والبيئية إلى منطقة سانت كاترين، فتم التطوير بالتوازي داخل المدينة من خلال إنشاء مباني تخدم الزائرين، أولها مركز الزوار، ومن ثم ساحة السلام.

وتابع رئيس جهاز تعمير سيناء، أن ساحة السلام على مساحة 4 أفدنة، وأرضيتها من الرخام، وبها يُقام الاحتفالات، فضلا عن وجود مسرح كبير لإقامة الاحتفالات الخاصة بالتراث العالمي لسانت كاترين، فضلا عن وجود محلات تجارية، وفنادق متنوعة في المدينة.

وأردف، أن المهندسين راعوا ظروف وتاريخ وبيئة سانت كاترين، إذ تم بناء فندق جبلي 5 نجوم سيكون 150 غرفة، فضلا عن تجديد النزل البيئي القادم يوجد نزل جديدة بحوالي 250 غرفة، وهو ما يعطي تنوع في الفنادق وتنوع في الأسعار، مشددًا على أن الدولة حريصة على الإدارة المتميزة لهذه الفنادق، وجاري المنافسة بين 4 شركات سياحية كبرى لتشغيل هذه الفنادق.

ولفت إلى أنه جرى العمل على تطوير مطار سانت كاترين أيضا، من أجل العمل على زيادة السائحين، والجذب السياحي خلال الفترة المقبلة.