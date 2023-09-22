خبير اقتصادي: نشهد نقلة حضارية تنموية في محافظات الصعيد

أكد محمد البهواشي الخبير الاقتصادي، أن قطار التنمية وصل إلى محافظات الصعيد في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويتم تنفيذ مشروعات تنموية كثيرة به.

وقال محمد البهواشي في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز "، :" نشهد نقلة حضارية تنموية في محافظات الصعيد".

وأضاف محم البهواشي:" تم ربط محافظات الصعيد بمجموعة من المحاور وشبكات الطرق التي تسهل من الوصول إلى كافة محافظات الصعيد".

واكمل محمد البهواشي:" الدولة عكفت على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في محافظات الصعيد ".

ولفت محمد البهواشي:" يتم العمل على التمكين الاقتصادي لأهالي الصعيد وتوفير العديد من فرص العمل في محافظات الصعيد ".