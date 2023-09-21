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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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رئيس جامعة بني سويف: الصعيد يشهد تطويرا كبيرا وفي قلب اهتمامات القيادة السياسية

الدكتور منصور حسن،
الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف

أكد الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، أن الرئيس السيسي، كان حريصا خلال زيارته لبني سويف وقرية سدس الأمراء على تقديم العزاء للأهالي في فقدان ذويهم في فيضانات ليبيا.

 

وقال منصور حسن، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، إن الصعيد كان يعاني من التهميش، إلا أنه الآن أصبح في قلب اهتمام القيادة السياسية.

 

الاهتمام شمل جميع المجالات

وتابع رئيس جامعة بني سويف، أن الصعيد يشهد تطويرا كبيرا، منذ تولي الرئيس السيسي قيادة حكم البلاد، مؤكدا أن الاهتمام شمل جميع المجالات.

الرئيس السيسي رئيس جامعه بني سويف فيضانات ليبيا الصعيد مصطفى بكري

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