أبومازن يعلنها من الأمم المتحدة: لا سلام مع إسرائيل إلا بهذا الشرط

أكد الرئيس الفلسطيني محمد عباس أبومازن أنه جاء الي نيويورك حاملاً قضية فلسطين؛ مشددا على أن الاحتلال الإسرائيلي يتحدى قرارات الأمم المتحدة وينتهك مبادئ القانون الدولي والشرعية الدولية.

جاء ذلك في كلمة الرئيس الفلسطيني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال الرئيس الفلسطيني: سنقوم برفع شكاوى لدى الجهات الدولية المعنية على "إسرائيل" بسبب الجرائم التي ارتكبت ومازالت ترتكب بحقنا وعلى بريطانيا وأمريكا لدورهما في وعد بلفور.



واضاف عباس: نطلب عقد مؤتمر دولي للسلام بمشاركة الدول المعنية بتحقيق السلام في الشرق الأوسط.

وتابع عباس: شعبنا يدافع عن حقوقه المشروعة من خلال المقاومة الشعبية السلمية لتحرير الأرض من احتلال استيطاني لا يؤمن بالسلام.

وأتم الرئيس محمود عباس: "لا سلام بدون حل قضية فلسطين".