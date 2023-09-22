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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شاهد.. لحظة انسحاب وزير كويتي بالأمم المتحدة اعتراضًا على وجود مسئول إسرائيلي

وزير الصحة الكويتي
وزير الصحة الكويتي ينسحب من مؤتمر وزراء الصحة بالأمم المتحدة

انسحب وزير الصحة الكويتي أحمد العوضي، من مؤتمر وزراء الصحة المنعقد على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتراضًا على وجود وزير الصحة والداخلية الإسرائيلي.

وقالت مصادر صحية لصحيفة "القبس" أن الوزير العوضي غادر القاعة قبل بدء كلمة الوزير الإسرائيلي وذلك عند الساعة الثالثة مساء بتوقيت نيويورك.

وأشارت الصحيفة إلى أن الوزير لم يعد إلى القاعة، وذلك انسجاما مع مواقف الكويت الثابتة والراسخة تجاه قضية فلسطين وغيرها من القضايا العربية.

وأشاد رواد مواقع التواصل بانسحاب وزير الصحة الكويتي من مؤتمر لوزراء الصحة عقد على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك يوم الأربعاء، وذلك خلال إلقاء وزير الصحة والداخلية الإسرائيلي كلمته.

وتفاعل نشطاء على موقع "إكس" (تويتر سابقا) مع تصرف الوزير الكويتي ووصفوه بالمشرّف.

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