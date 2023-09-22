عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

صحف الإمارات| الرئيس السوري في الصين بأول زيارة منذ عقدين.. تجمُّع المياه يهدد بانهيار موقع قورينا الأثري بليبيا.. وأردوغان يحذر من النهج السلبي تجاه بوتين

الصحف الاماراتية
الصحف الاماراتية

أنور قرقاش: نجاح السعودية نجاح للإمارات والمنطقة

الإمارات تدعو إلى حل سلمي للحرب في أوكرانيا يدعم ميثاق الأمم المتحدة

الفلبين تصدر تحذيراً صحياً بعد تأثر العاصمة وأقاليم مجاورة بغازات بركانية

دبابات «أبرامز» الأمريكية تصل أوكرانيا الأسبوع المقبل

أذربيجان تسلّم أرمينيا مسوّدة اتفاق للسلام

 

تناولت الصحف الإماراتية اليوم، الجمعة، عددا من الأخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية.

 


محليا، أوضحت صحيفة الخليج تأكيد دولة الإمارات أنها لطالما دعت إلى حل سلمي للحرب في أوكرانيا يدعم ميثاق الأمم المتحدة، وذلك في كلمة الدولة التي ألقتها مريم المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة، ورئيس مكتب الشؤون الدولية بديوان الرئاسة، أمام جلسة نقاش مفتوحة في مجلس الأمن الدولي بنيويورك، حول التمسك بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة من خلال التعددية الفعالة من أجل صون السلام والأمن في أوكرانيا.

 

أبرزت صحيفة البيان تأكيد الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس الدولة، أن نجاح السعودية هو نجاح للإمارات والمنطقة، حيث يجمعنا المصير الواحد والمستقبل الواعد.

وقال في تدوينة على منصة «إكس» (x): «مقابلة مهمة ورؤية طموحة للأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي مع قناة فوكس نيوز الأمريكية، نجاح السعودية هو نجاح للإمارات والمنطقة»، وأضاف معاليه: «يجمعنا المصير الواحد والمستقبل الواعد».


قالت صحيفة الاتحاد إنه مع انتهاء فصل الصيف ودخول فصل الخريف فلكياً في 23 سبتمبر الجاري، تبدأ درجات الحرارة بالاعتدال التدريجي نهاراً وانخفاضها أثناء الليل، حيث ينخفض معدل درجات الحرارة العظمى والصغرى بصورة ملحوظة خلال شهري أكتوبر ونوفمبر المقبلين تمهيداً لدخول فصل الشتاء في الثلث الأخير من شهر ديسمبر.


وبحسب المركز الوطني للأرصاد تبدأ حالياً الفترة الانتقالية الثانية بين فصلي الصيف والشتاء في الإمارات، وتتميز هذه الفترة عادة بتغيرات حادة وسريعة في الأحوال الجوية، حيث يتراجع منخفض الهند الموسمي تدريجياً ويبدأ امتداد المرتفع الجوي السيبيري بالتأثير على منطقة الخليج العربي عموماً.

 


عربيا وإقليميا،  أشارت صحيفة الخليج إلى لقاء الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية الاماراتي مع  عيدروس الزبيدي نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، وذلك على هامش أعمال الدورة ال 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وأشاد الشيخ عبدالله بن زايد، بجهود المملكة العربية السعودية الشقيقة للتوصل إلى وقف إطلاق نار دائم في اليمن والتركيز على مسار التسوية السياسية للأزمة، مجدداً التأكيد على التزام دولة الإمارات الراسخ بالوقوف إلى جانب الشعب اليمني الشقيق وتعزيز الاستجابة الإنسانية لاحتياجاته ودعم تطلعاته المشروعة في الاستقرار والحياة الكريمة.

 

 

قالت صحيفة الاتحاد إن الرئيس السوري بشار الأسد، حلّ أمس إلى مدينة هانغتشو شرقي الصين، في أول زيارة منذ نحو عقدين.

وأكدت الصين أن الزيارة تشكّل فرصة لدفع العلاقات بين دمشق وبكين إلى «مستوى جديد».

أفاد حساب رئاسة الجمهورية السورية أن الأسد وشي جين بينغ سيعقدان خلال الزيارة قمة «سورية - صينية»، حيث يرافقه وفد سياسي واقتصادي، مشيراً إلى أن الزيارة تشمل عدداً من اللقاءات والفعاليات التي سيجريها الأسد وزوجته أسماء في مدينتي هانغتشو والعاصمة بكين.

 

 

أشارت صحيفة الخليج إلى أن خطر الانهيار يُحدق بموقع «قورينا» الإغريقي الأثري القديم في ليبيا والمصنف منذ عام 2016 من اليونيسكو ضمن قائمة التراث العالمي، ونشأ هذا التهديد بفعل الفيضانات المدمرة التي ضربت شرق البلاد، بحسب شهادات وعالم آثار.


ويشرح رئيس البعثة الأثرية الفرنسية في ليبيا فِنسان ميشال في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية أن الموقع «ضخم وأكبر مستعمرة يونانية»، مشيراً إلى أنه «مدينة بُنيت بين نهاية القرن السابع وبداية القرن السادس قبل الميلاد».

 


وقد أفادت صحيفة البيان بأن ثمة مواقف إيجابية تجلت في خطابات القادة العرب، أمام الأمم المتحدة، داعية العالم، كي يتحرك لحل القضية الفلسطينية، وإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وفق مبدأ حل الدولتين، بحسبانه جوهر الحل، إن لم يكن الوحيد لتحقيق السلام الشامل والدائم في المنطقة.


ففي كلماتهم، أشار غالبية القادة العرب، إلى أن المعاناة في المنطقة العربية والإقليم، سوف تستمر، إن لم يتحرك العالم، لوضع حد للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي، مشددين على أهمية أن يجنح الجانبان للسلم، لتجنب الانزلاق إلى البدائل الصعبة، في إشارة إلى المواجهة المكلفة.

 

لفتت صحيفة الخليج إلى تأكيد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه لا يتفق مع النهج السلبي الذي يظهره زعماء آخرون تجاه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وفي حديثه للصحفيين في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ذكر أردوغان أنه لا يمكن تجاهل روسيا، وكرر أنه يأمل في التوصل إلى حل لإحياء مبادرة حبوب البحر الأسود مع روسيا وأوكرانيا.

ونُقل عن أردوغان قوله: «يسلك الرؤساء ورؤساء الوزراء على حد سواء نهجاً سلبياً تجاه بوتين. بالطبع لا نتخذ هذا الموقف ولا نعكسه. ولا أجد أيضاً أن هذا النهج صحيحاً، لأن روسيا ليست دولة عادية».

 

 

دوليا، قالت صحيفة الاتحاد إن وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الجمعة بأن الزعيم كيم جونج أون بحث إجراءات متابعة نتائج زيارته الأخيرة لروسيا خلال أول اجتماع رسمي للمكتب السياسي لحزب العمال الحاكم منذ عودته.

وذكرت الوكالة الكورية الشمالية أن كيم أطلع المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب يوم الأربعاء على زيارته، واستكشف المشاركون سبل تنفيذ نتائج الزيارة "بصورة عملية وشاملة" والإجراءات "البناءة" طويلة المدى لتطوير العلاقات مع روسيا.


ذكرت صحيفة البيان أن بركان صغير نفث قرب العاصمة الفلبينية مانيلا كميات أعلى من المتوسط من ثاني أكسيد الكبريت والضباب الدخاني البركاني اليوم الجمعة مما دفع السلطات إلى إغلاق المدارس في خمس مدن وعشرات البلدات وحث السكان على البقاء في منازلهم.

 

وقال المعهد الحكومي للبراكين والزلازل إنه رصد نشاطا في السوائل البركانية الساخنة في بحيرة فوهة البركان تال، مما أدى إلى انبعاث غازات بركانية.

 

أشارت صحيفة الاتحاد إلى اعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس، أن أولى دبابات «أبرامز إم1» الأمريكية ستصل أوكرانيا الأسبوع المقبل، لتعزيز قدرات كييف في التصدي للقوات الروسية في هجوم مضاد يسير بوتيرة بطيئة.

 

وقال بايدن، في البيت الأبيض، وبجانبه نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: «في الأسبوع المقبل، تصل أولى دبابات أبرامز الأمريكية إلى أوكرانيا».

 

قالت صحيفة الخليج إن وكالة الإعلام الروسية نقلت عن ممثل الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، قوله، أمس الخميس، إن أذربيجان سلمت أرمينيا مسوّدة اتفاق للسلام بين البلدين الجارين، بعد محادثات أجريت في أذربيجان. وقال ممثل الرئيس إن باكو تنتظر رد السلطات الأرمينية عليها. وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، إن بلاده بحاجة إلى أن تكون «خالية من الصراعات» من أجل استقلالها، بعد يوم من استسلام الانفصاليين في إقليم ناغورنو كاراباخ المتنازع عليه، مما أنهى ثلاثة عقود من التوتر، وفقاً لرويترز.

 

وانتهت أول جولة محادثات بين أذربيجان وأرمن ناغورنو كاراباخ بشأن دمج الإقليم الانفصالي، حسبما ذكر الإعلام الأذربيجاني الرسمي من دون الكشف عن تفاصيل،

اذربيجان ارك الأمم المتحدة التغير المناخي الرئيس السوري الصحف الإماراتية الصحف الإماراتية اليوم دبابات أبرامز الأمريكية دبابات أبرامز دخول فصل الشتاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خبر حزين.. توشيبا تودع أسواق المال بعد سنوات من النجاح لهذا السبب

رسميًا الأن| مفاجأة قوية في سعر الدولار بعد ساعات من قرار البنك المركزي

ماما تعبانة.. تصرف غريب لأوسوريو ليلة مباراة الزمالك وبيراميدز| تفاصيل

كلمتان من الشناوي استفزتا شيكابالا|تفاصيل خناقة الزمالك وبيراميدز.. مين اللي شتم الأول؟

15 درجة إلى الخلف|الأرصاد تفجّر مفاجأة قبل ساعات من بدء الخريف رسميًا

السمك البلطي سام| تحذير عاجل من سلامة الغذاء لهؤلاء الأشخاص.. فيديو

محمد عبد المنعم: أتمنى انضمام لاعبي الزمالك لـ الأهلي

هترجع تشتريه بالشيكارة.. 3 قرارات عاجلة من الدولة لخفض أسعار السكر

موضوعات متعلقة

إنجازات وزارة الاتصالات خلال 10 سنوات| زيادة الصادرات الرقمية إلى 4.9 مليار دولار.. افتتاح أكبر مركز بيانات تجارى دولي فى مصر

دولة 30 يونيو تنتصر لقضايا العمل| البطالة تتراجع إلى 7.1%.. واستراتيجية وطنية للتشغيل ومنصة للوظائف

مصطفى بكري يكشف التفاصيل الكاملة عن ثورة 30 يونيو في الذكرى العاشرة

ما هو مسجد نمرة ولماذا الوقوف في هذه المنطقة يفسد الحج؟ الأزهر يحذر

دعاء يوم عرفة للزواج والرزق .. يفتح لك الأبواب المغلقة ويقضي حوائجك

قائد قوات الدفاع الجوي لـ"صدى البلد":نمتلك أقوى المنظومات الدفاعية على مستوى العالم

دعاء يوم التروية.. يحول حياتك لسعادة وييسر أمورك ردده طوال الـ24 ساعة

أدعية العشر من ذي الحجة.. 3 كلمات لا ترد.. وأفضل 100 دعاء مستجاب

ترشيحاتنا

في ذكرى حربها مع العراق.. إيران تستعرض بمعدات عسكرية خارقة

بالأسماء.. ننشر توزيع العمل بمحكمة المنصورة

موقع صيني يكشف عن مكان الاجتماع الثنائي بين الأسد وشي.. شاهد

بث مباشر.. خطبة الجمعة من الحرمين الشريفين

بعد إقالته من الأهلي.. سيد عبد الحفيظ يختار وجهته الجديدة "رسميا"

روسيا تحبط هجوماً بطائرة أوكرانية مسيرة فوق القرم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها.. صور تكشف أناقة ريهام حجاج| شاهد

كارثة صحية| تناول الحليب بهذه الطريقة يضر الصحة

10 صور تكشف عن ملابس سلمى الجابري قبل فوزها بملكة جمال مصر| شاهد

شافت الموت| ماذا حدث للفنانة منة بدر تيسير.. وتفاصيل احتجازها بالمستشفى

فيديو

مرض غامض يتفشى في دولة إفريقية.. أصاب 59 وأنهى حياة 7 حتى الآن «فيديوجراف»

مقطع فيديو لأب يحمل رضيعه يثير جدل وتعاطف رواد السوشيال ميديا.. شاهد

مفاجأة في معاشات أكتوبر.. تفاصيل الزيادة الجديدة

الميسترال تعالج مصابي فيضانات ليبيا والمعسكر المصري يستقبل المتضررين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عصر القدم لا القلم

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

اﻟﻤﺰﻳﺪ