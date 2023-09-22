صحف الإمارات| الرئيس السوري في الصين بأول زيارة منذ عقدين.. تجمُّع المياه يهدد بانهيار موقع قورينا الأثري بليبيا.. وأردوغان يحذر من النهج السلبي تجاه بوتين

أنور قرقاش: نجاح السعودية نجاح للإمارات والمنطقة

الإمارات تدعو إلى حل سلمي للحرب في أوكرانيا يدعم ميثاق الأمم المتحدة

الفلبين تصدر تحذيراً صحياً بعد تأثر العاصمة وأقاليم مجاورة بغازات بركانية

دبابات «أبرامز» الأمريكية تصل أوكرانيا الأسبوع المقبل

أذربيجان تسلّم أرمينيا مسوّدة اتفاق للسلام

تناولت الصحف الإماراتية اليوم، الجمعة، عددا من الأخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية.



محليا، أوضحت صحيفة الخليج تأكيد دولة الإمارات أنها لطالما دعت إلى حل سلمي للحرب في أوكرانيا يدعم ميثاق الأمم المتحدة، وذلك في كلمة الدولة التي ألقتها مريم المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة، ورئيس مكتب الشؤون الدولية بديوان الرئاسة، أمام جلسة نقاش مفتوحة في مجلس الأمن الدولي بنيويورك، حول التمسك بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة من خلال التعددية الفعالة من أجل صون السلام والأمن في أوكرانيا.

أبرزت صحيفة البيان تأكيد الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس الدولة، أن نجاح السعودية هو نجاح للإمارات والمنطقة، حيث يجمعنا المصير الواحد والمستقبل الواعد.

وقال في تدوينة على منصة «إكس» (x): «مقابلة مهمة ورؤية طموحة للأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي مع قناة فوكس نيوز الأمريكية، نجاح السعودية هو نجاح للإمارات والمنطقة»، وأضاف معاليه: «يجمعنا المصير الواحد والمستقبل الواعد».



قالت صحيفة الاتحاد إنه مع انتهاء فصل الصيف ودخول فصل الخريف فلكياً في 23 سبتمبر الجاري، تبدأ درجات الحرارة بالاعتدال التدريجي نهاراً وانخفاضها أثناء الليل، حيث ينخفض معدل درجات الحرارة العظمى والصغرى بصورة ملحوظة خلال شهري أكتوبر ونوفمبر المقبلين تمهيداً لدخول فصل الشتاء في الثلث الأخير من شهر ديسمبر.



وبحسب المركز الوطني للأرصاد تبدأ حالياً الفترة الانتقالية الثانية بين فصلي الصيف والشتاء في الإمارات، وتتميز هذه الفترة عادة بتغيرات حادة وسريعة في الأحوال الجوية، حيث يتراجع منخفض الهند الموسمي تدريجياً ويبدأ امتداد المرتفع الجوي السيبيري بالتأثير على منطقة الخليج العربي عموماً.



عربيا وإقليميا، أشارت صحيفة الخليج إلى لقاء الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية الاماراتي مع عيدروس الزبيدي نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، وذلك على هامش أعمال الدورة ال 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وأشاد الشيخ عبدالله بن زايد، بجهود المملكة العربية السعودية الشقيقة للتوصل إلى وقف إطلاق نار دائم في اليمن والتركيز على مسار التسوية السياسية للأزمة، مجدداً التأكيد على التزام دولة الإمارات الراسخ بالوقوف إلى جانب الشعب اليمني الشقيق وتعزيز الاستجابة الإنسانية لاحتياجاته ودعم تطلعاته المشروعة في الاستقرار والحياة الكريمة.

قالت صحيفة الاتحاد إن الرئيس السوري بشار الأسد، حلّ أمس إلى مدينة هانغتشو شرقي الصين، في أول زيارة منذ نحو عقدين.

وأكدت الصين أن الزيارة تشكّل فرصة لدفع العلاقات بين دمشق وبكين إلى «مستوى جديد».

أفاد حساب رئاسة الجمهورية السورية أن الأسد وشي جين بينغ سيعقدان خلال الزيارة قمة «سورية - صينية»، حيث يرافقه وفد سياسي واقتصادي، مشيراً إلى أن الزيارة تشمل عدداً من اللقاءات والفعاليات التي سيجريها الأسد وزوجته أسماء في مدينتي هانغتشو والعاصمة بكين.

أشارت صحيفة الخليج إلى أن خطر الانهيار يُحدق بموقع «قورينا» الإغريقي الأثري القديم في ليبيا والمصنف منذ عام 2016 من اليونيسكو ضمن قائمة التراث العالمي، ونشأ هذا التهديد بفعل الفيضانات المدمرة التي ضربت شرق البلاد، بحسب شهادات وعالم آثار.



ويشرح رئيس البعثة الأثرية الفرنسية في ليبيا فِنسان ميشال في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية أن الموقع «ضخم وأكبر مستعمرة يونانية»، مشيراً إلى أنه «مدينة بُنيت بين نهاية القرن السابع وبداية القرن السادس قبل الميلاد».



وقد أفادت صحيفة البيان بأن ثمة مواقف إيجابية تجلت في خطابات القادة العرب، أمام الأمم المتحدة، داعية العالم، كي يتحرك لحل القضية الفلسطينية، وإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وفق مبدأ حل الدولتين، بحسبانه جوهر الحل، إن لم يكن الوحيد لتحقيق السلام الشامل والدائم في المنطقة.



ففي كلماتهم، أشار غالبية القادة العرب، إلى أن المعاناة في المنطقة العربية والإقليم، سوف تستمر، إن لم يتحرك العالم، لوضع حد للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي، مشددين على أهمية أن يجنح الجانبان للسلم، لتجنب الانزلاق إلى البدائل الصعبة، في إشارة إلى المواجهة المكلفة.

لفتت صحيفة الخليج إلى تأكيد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه لا يتفق مع النهج السلبي الذي يظهره زعماء آخرون تجاه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وفي حديثه للصحفيين في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ذكر أردوغان أنه لا يمكن تجاهل روسيا، وكرر أنه يأمل في التوصل إلى حل لإحياء مبادرة حبوب البحر الأسود مع روسيا وأوكرانيا.

ونُقل عن أردوغان قوله: «يسلك الرؤساء ورؤساء الوزراء على حد سواء نهجاً سلبياً تجاه بوتين. بالطبع لا نتخذ هذا الموقف ولا نعكسه. ولا أجد أيضاً أن هذا النهج صحيحاً، لأن روسيا ليست دولة عادية».

دوليا، قالت صحيفة الاتحاد إن وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الجمعة بأن الزعيم كيم جونج أون بحث إجراءات متابعة نتائج زيارته الأخيرة لروسيا خلال أول اجتماع رسمي للمكتب السياسي لحزب العمال الحاكم منذ عودته.

وذكرت الوكالة الكورية الشمالية أن كيم أطلع المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب يوم الأربعاء على زيارته، واستكشف المشاركون سبل تنفيذ نتائج الزيارة "بصورة عملية وشاملة" والإجراءات "البناءة" طويلة المدى لتطوير العلاقات مع روسيا.



ذكرت صحيفة البيان أن بركان صغير نفث قرب العاصمة الفلبينية مانيلا كميات أعلى من المتوسط من ثاني أكسيد الكبريت والضباب الدخاني البركاني اليوم الجمعة مما دفع السلطات إلى إغلاق المدارس في خمس مدن وعشرات البلدات وحث السكان على البقاء في منازلهم.

وقال المعهد الحكومي للبراكين والزلازل إنه رصد نشاطا في السوائل البركانية الساخنة في بحيرة فوهة البركان تال، مما أدى إلى انبعاث غازات بركانية.

أشارت صحيفة الاتحاد إلى اعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس، أن أولى دبابات «أبرامز إم1» الأمريكية ستصل أوكرانيا الأسبوع المقبل، لتعزيز قدرات كييف في التصدي للقوات الروسية في هجوم مضاد يسير بوتيرة بطيئة.

وقال بايدن، في البيت الأبيض، وبجانبه نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: «في الأسبوع المقبل، تصل أولى دبابات أبرامز الأمريكية إلى أوكرانيا».

قالت صحيفة الخليج إن وكالة الإعلام الروسية نقلت عن ممثل الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، قوله، أمس الخميس، إن أذربيجان سلمت أرمينيا مسوّدة اتفاق للسلام بين البلدين الجارين، بعد محادثات أجريت في أذربيجان. وقال ممثل الرئيس إن باكو تنتظر رد السلطات الأرمينية عليها. وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، إن بلاده بحاجة إلى أن تكون «خالية من الصراعات» من أجل استقلالها، بعد يوم من استسلام الانفصاليين في إقليم ناغورنو كاراباخ المتنازع عليه، مما أنهى ثلاثة عقود من التوتر، وفقاً لرويترز.

وانتهت أول جولة محادثات بين أذربيجان وأرمن ناغورنو كاراباخ بشأن دمج الإقليم الانفصالي، حسبما ذكر الإعلام الأذربيجاني الرسمي من دون الكشف عن تفاصيل،