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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات.. أوبترا 2023 بأرخص سعر في مصر وبـ180 ألف جنيه اركب هيونداي هاتشباك

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

اشتر شيفروليه أوبترا 2023 بأرخص سعر في مصر .. صور

تعتبر السيارة شيفروليه اوبترا من أرخص السيارات المقدمة في السوق المصرية، بين موديلات 2023 والتي تنتمي إلى عائلية السيدان، ويتم طرحها في مصر عبر فئة واحدة من التجهيزات، تعتمد على محرك رباعي الاسطوانات، وناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء.

 

لأول مرة في مصر.. لوتس إيميرا الرياضية بقوة 400 حصان |صور

ظهرت السيارة لوتس إيميرا للمرة الأولى في مصر وبشكل رسمي، وتعد هذه النسخة واحدة من أبرز إصدارات العلامة التجارية، والتي أمتعت مُحبيها بالعديد من الطرازات الخارقة من قبل، حيث تتسم بالطابع الرياضي من قدرات فنية قوية.

 

أقوى 5 سيارات دفع رباعي في السوق السعودية موديل 2023 .. صور

تقدّم شركات تصنيع السيارات عددًا كبيرًا من الطرازات داخل السوق السعودية، حيث تتنوع بحسب العلامات التجارية وبلد المنشأ، أو بحسب التصميم الخارجي بين فئة السيدان والهاتشباك والرياضية، أو تختلف لما تقدّمه من تقنيات فنية تتمثل في أوامر الدفع.

 

تويوتا تقدم C-HR موديل 2024 الجديدة.. صور

تواصل شركة تويوتا اليابانية وعملاقة تصنيع السيارات، من تألقها في هذا المجال، بعد ان كشفت النقاب عن احدث اصداراتها وهي السيارة C-HR ، والتي ظهرت بتصميم محدث واكثر حدة، مع طلاء خارجي ثنائي يجمع بين اللون الاسود والاصفر الـ " Mustard"، لتجتمع هذه اللوحة وتظهر النسخة الرياضية باطلالة 2024.

 

تبدأ من 485 ألف جنيه.. كيا راي الكهربائية الجديدة| صور

تقدم شركة كيا الكثير من الاصدارات المتنوعة في السوق العالمي، حيث كشفت مؤخرًا عن احدث اصداراتها في السوق الكوري، وهي النسخة الكهربائية "راي"، والتي تقدم هناك بسعر تنافسي يبدأ من 15.600 دولار، اي 485 الف جنيه مصري.

 

شيري تكشف عن تيجو 7 برو الجديدة بهذا السعر.. صور

تعزز شركة شيري الصينية من تعزيز تواجدها داخل السوق الاسترالي، عبر نستخها تيجو 7 برو الجديدة، والتي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام، حيث يتم طرحها هناك بأسعار تبدأ من 25.790 دولار، اي ما يعادله بالعملة المصرية نحو 799.490 جنيه.

 

بـ 180 ألف جنيه.. اركب سيارة هاتشباك من هيونداي

استطاعت شركة هيونداي عملاقة تصنيع السيارات الكورية الجنوبية، أن تقدم الكثير من الإصدارات المختلفة بالسوق المصري، بين السيدان والرياضية والكروس اوفر، وأيضا فئة الهاتشباك الشهيرة، ومن بينها النسخة "اتوس".

 

5 سيارات يابانية في مصر تبدأ من 400 الف جنيه.. صور

تقدم العلامات التجارية اليابانية العديد من السيارات داخل الشارع المصري، ويبحث الكثير عن امكانية شراء سيارة زيرو تحمل شعار الصانع الياباني، والذي اكتسبت اصداراته شعبية كبيرة نسبة إلى الاعتمادية، والتنوع.

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