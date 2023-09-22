أخبار السيارات.. أوبترا 2023 بأرخص سعر في مصر وبـ180 ألف جنيه اركب هيونداي هاتشباك

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

تعتبر السيارة شيفروليه اوبترا من أرخص السيارات المقدمة في السوق المصرية، بين موديلات 2023 والتي تنتمي إلى عائلية السيدان، ويتم طرحها في مصر عبر فئة واحدة من التجهيزات، تعتمد على محرك رباعي الاسطوانات، وناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء.

ظهرت السيارة لوتس إيميرا للمرة الأولى في مصر وبشكل رسمي، وتعد هذه النسخة واحدة من أبرز إصدارات العلامة التجارية، والتي أمتعت مُحبيها بالعديد من الطرازات الخارقة من قبل، حيث تتسم بالطابع الرياضي من قدرات فنية قوية.

تقدّم شركات تصنيع السيارات عددًا كبيرًا من الطرازات داخل السوق السعودية، حيث تتنوع بحسب العلامات التجارية وبلد المنشأ، أو بحسب التصميم الخارجي بين فئة السيدان والهاتشباك والرياضية، أو تختلف لما تقدّمه من تقنيات فنية تتمثل في أوامر الدفع.

تواصل شركة تويوتا اليابانية وعملاقة تصنيع السيارات، من تألقها في هذا المجال، بعد ان كشفت النقاب عن احدث اصداراتها وهي السيارة C-HR ، والتي ظهرت بتصميم محدث واكثر حدة، مع طلاء خارجي ثنائي يجمع بين اللون الاسود والاصفر الـ " Mustard"، لتجتمع هذه اللوحة وتظهر النسخة الرياضية باطلالة 2024.

تقدم شركة كيا الكثير من الاصدارات المتنوعة في السوق العالمي، حيث كشفت مؤخرًا عن احدث اصداراتها في السوق الكوري، وهي النسخة الكهربائية "راي"، والتي تقدم هناك بسعر تنافسي يبدأ من 15.600 دولار، اي 485 الف جنيه مصري.

تعزز شركة شيري الصينية من تعزيز تواجدها داخل السوق الاسترالي، عبر نستخها تيجو 7 برو الجديدة، والتي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام، حيث يتم طرحها هناك بأسعار تبدأ من 25.790 دولار، اي ما يعادله بالعملة المصرية نحو 799.490 جنيه.

استطاعت شركة هيونداي عملاقة تصنيع السيارات الكورية الجنوبية، أن تقدم الكثير من الإصدارات المختلفة بالسوق المصري، بين السيدان والرياضية والكروس اوفر، وأيضا فئة الهاتشباك الشهيرة، ومن بينها النسخة "اتوس".

تقدم العلامات التجارية اليابانية العديد من السيارات داخل الشارع المصري، ويبحث الكثير عن امكانية شراء سيارة زيرو تحمل شعار الصانع الياباني، والذي اكتسبت اصداراته شعبية كبيرة نسبة إلى الاعتمادية، والتنوع.