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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أقوى 5 سيارات دفع رباعي في السوق السعودية موديل 2023 .. صور

أقوى 5 سيارات دفع
أقوى 5 سيارات دفع رباعي

تقدّم شركات تصنيع السيارات عددًا كبيرًا من الطرازات داخل السوق السعودية، حيث تتنوع بحسب العلامات التجارية وبلد المنشأ، أو بحسب التصميم الخارجي بين فئة السيدان والهاتشباك والرياضية، أو تختلف لما تقدّمه من تقنيات فنية تتمثل في أوامر الدفع.

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وفي هذا الإطار يقدم موقع "صدى البلد" أقوى 5 سيارات دفع رباعي في السوق السعودية موديل 2023.

اقوى 5 سيارات دفع رباعي

1 - شيفروليه سوبربان

 

يصل سعر السيارة شيفروليه سوبربان إلى 300 ألف ريال، وتقدم بمحرك ثماني الأسطوانات 8 سلندر، سعة 5300 سي سي، يمكنه انتاج 355 حصانا، و519 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، بالإضافة إلى إمكانية التسارع من وضع السكون 0 وصولاً لسرعة 100 كم/ساعة خلال 10 ثوان.

اقوى 5 سيارات دفع رباعي

2 - نيسان باترول

 

يصل سعر السيارة إلى 411 ألف ريال لموديل 2023 من فئة NISMO، ونطلق السيارة بمحرك 8 سلندر، سعة 5600 سي سي، بقوة اجمالية قدرها 428 حصانا، و560 نيوتن/متر، وسرعة قصوى تصل إلى 210 كيلومترات في الساعة، إلى جانب علبة تروس أوتوماتيكية، وبهذه القدرات تتسارع السيارة من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 6.5 ثانية.

اقوى 5 سيارات دفع رباعي

3 - فورد برونكو رابتور

 

تقدّم السيارة فورد برونكو رابتور بقيمة سعرية قدرها 437 ألف ريال لموديلات 2023، وتعمل عبر محرك سداسي الاسطوانات سعة 3000 سي سي، يمكنه ضخ قوة اجمالية تقدر بـ 418 حصانا، و598 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وناقل سرعات أوتوماتيكي.

اقوى 5 سيارات دفع رباعي

4 - تويوتا لاندكروزر

 

يصل سعر السيارة تويوتا لاندكروزر 2023 إلى 407.445 ريال، وتقدم السيارة بمحرك 6 سلندر، سعة 3500 سي سي، بقوة 409 حصان، و650 نيوتن/متر، وناقل سرعات اوتوماتيكمي، كما تقدم أيضا بمحرك 3300 سي سي، يضخ 304 أحصنة، و700 نيوتن/متر.

اقوى 5 سيارات دفع رباعي

5 - جي إم سي يوكون

 

يبلغ سعر السيارة جي ام سي يوكون نحو 264,557 ريال، وتقدم السيارة بناقل سرعات أوتوماتيك، ومحرك ثماني الأسطوانات سعة 8 سلندر، بقوة 355 حصاناً، و520 نيوتن/متر، وتمتلك السيارة تصميم رياضي ينتمي إلى عائلة الـ SUV، حيث بلغ طولها نحو 5.334 م، و2.057 م، و1.943 م للارتفاع.

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