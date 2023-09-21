عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

5 سيارات SUV صينية "جديدة" تبدأ من 600 ألف جنيه

5 سيارات SUV صينية
5 سيارات SUV صينية في السوق المصري

تتنوع السيارات المقدمة في السوق المصري، سواء من ناحية التصميم والتجهيزات التقنية والفنية، أو من ناحية التصميم الخارجي بين السيدان والهاتشباك، والرياضية متعددة الاستخدام SUV، بالاضافة إلى تنوع بلد المنشأ ايضا، ومنها طرازات الصانع الصيني.

سعر أرخص سيارة عائلية زيرو في مصر.. صور

أقل من سعرها بـ 105 آلاف جنيه.. اشتري هيونداي النترا HD موديل 2024

أقل سعر للزيرو .. سيارة أوتوماتيك موديل 2023 "يابانية"

أقل سعر سيارة أوتوماتيك موديل 2024 في مصر

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" 5 سيارات SUV صينية في السوق المصري

5 سيارات SUV صينية في السوق المصري

1 – شيري تيجو 3

 

تقدم السيارة شيري تيجو 3 بسعر رسمي يبدأ من 600 الف جنيه لموديل 2023، وتأتي السيارة بالعديد من التجهيزات تتضمن، فتحة سقف، حساسات ركن خلفية، كاميرا، ناقل سرعات أوتوماتيكي، مع محرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي، بقوة 125 حصان، وعزم دوران 160 نيوتن/متر.

5 سيارات SUV صينية في السوق المصري

2 – بيستون T33

 

تتراوح الاسعار الرسمية للسيارة بيستون T33 موديل 2023 بين 845 الف و899 الف جنيه، وتعتمد على قدرات فنية تمثل في محرك رباعي الاسطوانات تيربو، سعة 1600 سي سي، يستطيع أن يضخ قوة اجمالية قدرها 112 حصانا، و155 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، وناقل حركة من 6 سرعات أوتوماتيكية الاداء.

5 سيارات SUV صينية في السوق المصري

3- دونج فنج فينوتشيا ستار

 

يبلغ سعر السيارة دونج فنج فينوتشيا ستار موديل 2023 نحو 1,395,000 جنيه، وتأتي بقدرات فنية تتضمن محرك بقوة 190 حصانا، مع 260 نيوتن/متر من عزم الدوران، وزمن للتسارع يبلغ 9.9 ثانية للوصول من وضع السكون 0 إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة، مع علبة تروس أوتوماتيكية الاداء تتكون من 7 نقلات، ومتوسط استهلاك للوقود بنسبة 6.1 لتر لكل 100 كيلومتر.

5 سيارات SUV صينية في السوق المصري

4 - بايك X3

 

تبدأ أسعار السيارة بايك X3 موديل 2023 من 669 الفا حتى 769 الف جنيه، حيث يتم طرحها في السوق المصري عبر فئتين من التجهيزات، تعملان بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، بقوة 116 حصانا، و148 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، إلى جانب علبة تروس أوتوماتيكية الاداء رباعية النقلات "دفع أمامي".

5 سيارات SUV صينية في السوق المصري

5 – ام جي MG RX5 PLUS

 

تواصل شركة ام جي تعزيز تواجدها في مصر، بعد طرح النسخة المحسنة من RX5، وتقدم السيارة RX5 PLUS عبر فئتين من التجهيزات، مع سعر رسمي يبدأ من مليون 200 الف حتى مليون و250 الف جنيه، وتعتمد السيارة على محرك 1500 سي سي تيربو، بقوة 171 حصانا، و275 نيوتن/متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى ناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 7 نقلات.

سيارات SUV 5 سيارات 5 سيارات SUV 5 سيارات SUV صينية أسعار السيارات ارخص السيارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفيش تعويم ومفاجأة تسعد المصريين بشأن الدولار والذهب.. البنك المركزي يثبت الفائدة

منحة شهرين كاملين| مفاجأة سارة من التأمينات لأصحاب المعاشات

انتهت بسرقة وترحيل واستبداله بقطة| حكاية عجوز بريطانية تزوجت مصرياً يصغرها بـ40 سنة.. تفاصيل كوميدية

حجز فوري وتقسيط مريح.. مفاجآت بالطرح الجديد لشقق الإسكان الاجتماعي|مقدم 15 ألفا

تفاصيل خناقة مدحت عبد الهادي مع الجهاز الفني لـ بيراميدز

تحرك أسعار الذهب عقب قرار البنك المركزي بـ تثبيت الفائدة

إنذار رسمي.. زيزو يصدم الزمالك بقرار ناري

أسعار الدولار الأمريكي أمام الجنيه بعد قرار تثبيت الفائدة على الإيداع والإقراض

موضوعات متعلقة

سعر أرخص سيارة عائلية زيرو في مصر.. صور

أقل من سعرها بـ 105 آلاف جنيه.. اشتري هيونداي النترا HD موديل 2024

سعر دونج فنج اى 70 برو الكهربائية في مصر.. انسى البنزين

أقل سعر في مصر.. تشتري BYD F3 ولا شيري اريزو 5 موديل 2024

سعر جيتور DASHING موديل 2024 في مصر

بقوة 487 حصانا.. فورد MUSTANG الكهربائية الجديدة |صور

قريباً في مصر .. مواصفات GAC إمباو الجديدة |صور

سعر جيب جراند شيروكي قبل وبعد الاوفر برايس .. صور

ترشيحاتنا

برج الميزان اليوم الجمعة 22 سبتمبر 2023 .. توقع بعض التحديات اليوم

متى تبدأ الساعة الأولى يوم الجمعة؟.. انتبه في هذا التوقيت تغلق الملائكة الصحف

برج الحمل اليوم الجمعة 22 سبتمبر 2023.. حسّن علاقتك مع الشريك

حظك اليوم برج الثور الجمعة 22 سبتمبر 2023.. لا تعاند

130 ألف جنيه .. اشترِ فولكس فاجن بولو "هاتشباك"

استقبال بارد لـ زيلينسكي بواشنطن.. الكشف عن النهاية الوشيكة لحرب أوكرانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حقيقة مخاطر القلاية الهوائية.. خبير بسلامة الغذاء توضح

طعمه مر.. رئيس لجنة سلامة الغذاء توضح سبب اللون الأصفر في السمك

بقت عروسة.. كيف أصبح شكل سو طفلة الكبير أوي في حفل زفافها؟

الميسترال تعالج مصابي فيضانات ليبيا والمعسكر المصري يستقبل المتضررين

فيديو

مفاجأة في معاشات أكتوبر.. تفاصيل الزيادة الجديدة

الميسترال تعالج مصابي فيضانات ليبيا والمعسكر المصري يستقبل المتضررين

«اللمبي 8 جيجا» يتحول إلى حقيقة.. تجربة زراعة أول شريحة في دماغ البشر «فيديوجراف»

استعدوا للقادم .. العالم الهولندي يحذر من زلزال قوي خلال الفترة القادمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عصر القدم لا القلم

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

اﻟﻤﺰﻳﺪ