5 سيارات SUV صينية "جديدة" تبدأ من 600 ألف جنيه

تتنوع السيارات المقدمة في السوق المصري، سواء من ناحية التصميم والتجهيزات التقنية والفنية، أو من ناحية التصميم الخارجي بين السيدان والهاتشباك، والرياضية متعددة الاستخدام SUV، بالاضافة إلى تنوع بلد المنشأ ايضا، ومنها طرازات الصانع الصيني.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" 5 سيارات SUV صينية في السوق المصري

5 سيارات SUV صينية في السوق المصري

1 – شيري تيجو 3

تقدم السيارة شيري تيجو 3 بسعر رسمي يبدأ من 600 الف جنيه لموديل 2023، وتأتي السيارة بالعديد من التجهيزات تتضمن، فتحة سقف، حساسات ركن خلفية، كاميرا، ناقل سرعات أوتوماتيكي، مع محرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي، بقوة 125 حصان، وعزم دوران 160 نيوتن/متر.

5 سيارات SUV صينية في السوق المصري

2 – بيستون T33

تتراوح الاسعار الرسمية للسيارة بيستون T33 موديل 2023 بين 845 الف و899 الف جنيه، وتعتمد على قدرات فنية تمثل في محرك رباعي الاسطوانات تيربو، سعة 1600 سي سي، يستطيع أن يضخ قوة اجمالية قدرها 112 حصانا، و155 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، وناقل حركة من 6 سرعات أوتوماتيكية الاداء.

5 سيارات SUV صينية في السوق المصري

3- دونج فنج فينوتشيا ستار

يبلغ سعر السيارة دونج فنج فينوتشيا ستار موديل 2023 نحو 1,395,000 جنيه، وتأتي بقدرات فنية تتضمن محرك بقوة 190 حصانا، مع 260 نيوتن/متر من عزم الدوران، وزمن للتسارع يبلغ 9.9 ثانية للوصول من وضع السكون 0 إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة، مع علبة تروس أوتوماتيكية الاداء تتكون من 7 نقلات، ومتوسط استهلاك للوقود بنسبة 6.1 لتر لكل 100 كيلومتر.

5 سيارات SUV صينية في السوق المصري

4 - بايك X3

تبدأ أسعار السيارة بايك X3 موديل 2023 من 669 الفا حتى 769 الف جنيه، حيث يتم طرحها في السوق المصري عبر فئتين من التجهيزات، تعملان بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، بقوة 116 حصانا، و148 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، إلى جانب علبة تروس أوتوماتيكية الاداء رباعية النقلات "دفع أمامي".

5 سيارات SUV صينية في السوق المصري

5 – ام جي MG RX5 PLUS

تواصل شركة ام جي تعزيز تواجدها في مصر، بعد طرح النسخة المحسنة من RX5، وتقدم السيارة RX5 PLUS عبر فئتين من التجهيزات، مع سعر رسمي يبدأ من مليون 200 الف حتى مليون و250 الف جنيه، وتعتمد السيارة على محرك 1500 سي سي تيربو، بقوة 171 حصانا، و275 نيوتن/متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى ناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 7 نقلات.