الزراعة في أسبوع.. لقاءات واتفاقات جديدة حول صادرات مصر من السلع الغذائية

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، "الانفوجراف الاسبوعي" في نسخته رقم 161، حول الحصاد الأسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الفترة من 15 وحتى 21 سبتمبر الجاري، وذلك بالتعاون مع المكتب الاعلامي للوزارة، كما أصدر المركز ايضا ملخصا بالفيديو، حول انشطة الوزارة خلال نفس الفترة.

وسلط الانفوجراف الضوء على اصدار الرئيس عبدالفتاح السيسي، مجموعة من التوجيهات والقرارات المهمة خلال كلمته التي ألقاها في زيارة محافظة بني سويف، كما وجه الحكومة بسرعة التنفيذ الفوري لهذه القرارات، حيث كانت ضمن تلك القرارات: قيام البنك الزراعى المصرى، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022، فضلا عن إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.

وخلال هذا الاسبوع التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي؛ لاستعراض تفاصيل التركيب المحصولي للموسم الزراعي 2022/2023، والسياسات الزراعية لموسم 2023/2024، كما التقى ايضا رئيس مجلس الوزراء، مع وزيرا الزراعة وقطاع الأعمال العام؛ لمناقشة آليات تحفيز المزارعين وتفعيل الزراعات التعاقدية، خاصة في المحاصيل المستهدفة.

كما ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، وذلك بحضور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور عاصم الجزّار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وأحمد عيسى وزير السياحة والآثار، حيث تمت الموافقة على مشروع تطوير حديقتي الحيوان والأورمان.

كذلك ترأس ايضا رئيس الوزراء، اجتماع "اللجنة الوزارية لوحدة الصين"، بحضور وزراء الزراعة والكهرباء والبترول والمالية، والبيئة، والاتصالات والإسكان والنقل، والطيران وقطاع الأعمال والتجارة السياحة.

فيما شهد ايضا الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بشأن تطوير منظومة المعلومات بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وإنشاء منصة جيومكانية لحوكمة منظومة التصرفات وحصر الملكيات، وذلك بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحضور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما استعرض مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بالعاصمة الإدارية الجديدة، المُخطط النهائي لمشروع تطوير حديقتي الحيوان والأورمان، الذي تمت الموافقة عليه من قِبل "المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية.

واستعرض ايضا السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال اجتماع مجلس الوزراء المُنعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي دراسة حول "التركيب المحصولي للموسم الزراعي 2022/2023، مُقارنةً بالمُستهدف للموسم 2023/2024"، كذلك وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة على إيقاف تصدير البصل لمدة ثلاثة أشهر، تنتهي آخر هذا العام، وذلك في إطار ضبط الأسعار في الأسواق.

وخلال هذا الاسبوع ايضا استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، نائب وزير الجمارك الصيني "وانج لينجون"، وبحث معه سبل تعزيز التبادل التجاري الزراعي بين البلدين وتوقيع مذكرة تفاهم بشأن فتح السوق الصيني أمام المانجو المصري، كما بحث السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، سبل التعاون المشترك بين الوزارة والمحافظة، وذلك خلال اللقاء الذي عقد بمقر وزارة الزراعة بالعاصمة الجديدة، كذلك عقد، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، اجتماعا؛ لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الزراعية بالمحافظة، وكذلك دعم مزارعيها، بما يسهم في تحقيق التنمية الزراعية بها.

عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماعا مع بعض قيادات الوزارة بشان تنفيذ منظومة الحصر الالكتروني للمساحات المنزرعة باستخدام صور الأقمار الاصطناعية.

فيما أكد القصير ان أكثر من 80 ألف مزارع سوف يستفيدون من المبادرة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي باعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة للهيئة التعمير والتنمية الزراعية باجمالي حوالى 500 مليون جنيه، وأعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن أنه خلال الفترة من 25/8/2023 حتى 7/9/2023تم الإفراج عن 276 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 116 مليون دولار.

بينما أعلن الدكتور احمد حلمى مدير معهد البساتين عن ترخيص اول مشتل للمعهد لانتاج جميع أنواع شتلات الفاكهة والزيتون والنخيل والمشمش والخوخ والبرقوق بمساحة 16 فدان داخل المركز بالجيزة يحتوى على 35 صوبة، كما قام الدكتور أحمد رزق رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات بزيارة مفاجئة للعاملين بالإدارة العامة لمكافحة الآفات للاطمئنان على إجراءات العمل بها وإعداد التقارير النهائية الخاصة بالموسم الصيفي، كذلك نظم معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية برنامج تدريبى قطرى بعنوان "الإستفادة من محاصيل الحبوب المختلفة كبدائل للقمح فى إنتاج الخبز ومنتجات المخابز.

ونظم معهد بحوث أمراض النباتات بالتعاون المنظمة العربية للتنمية الزراعية دورة تدريبية حول مكافحة الأمراض التى تصيب المحاصيل السكرية والزيتية والذرة تحت الظروف المناخية المصرية، كما تم تجديد الثقة فى اعتماد معامل معهد بحوث الصحة الحيوانية طبقا للمواصفة القياسية الدولية ايزو17025 من خلال زيارة وفد من المجلس الوطنى للأعتماد (الأيجاك) لمعامل المعهد.

وخلال هذا الاسبوع انطلقت القافلة البيطرية المجانية لعلاج المواشي والهجن لصغار المربين والمزارع في راس سدر وابوزنيمة بمحافظة جنوب سيناء، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، حيث تم علاج وفحص 1340 رأس ماشية، كما انطلقت ايضا القافلة البيطرية المجانية لعلاج مواشي صغار المربين والمزارعين في محافظة شمال سيناء، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

ونظم المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، بالتعاون مع غرفة الصناعات الغذائية ورشة عمل حول "الإختبارات المعملية للمواد و الأدوات الملامسة للغذاء"، و ذلك بمقر إتحاد الصناعات المصريه في القاهرة، وبلغ اجمالي العينات التي استلمها المعمل خلال هذا الاسبوع حوالي ٤٥٠٠ عينة.