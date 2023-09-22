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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس حزب المصريين يكشف عن دورهم في الاستعداد للانتخابات الرئاسية

حزب المصريين الأحرار
حزب المصريين الأحرار

قال الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، إن بدءا من ٣ يونيو الماضي أعلن أن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو مرشح الحزب وذلك لأسباب عديدة أولها أنه منذ أن تولي الرئيس السيسي الحكم بدأ إعادة اركان الدولة وإعادة مصر لوضعها الطبيعي فبرنامج الحزب وأهدافه منذ أن تولي الرئيس عام ٢٠١١ شهد تطورات كبيرة، مضيفا ان الرئيس السيسي كان داعما للحزب منذ أن أنشأ بطل المجالات بما فيها إعادة  بناء الشخصية المصرية والذي حدث كثير من التدريب.


وأضاف خليل خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “٨ الصبح ”المذاع على فضائية “الدي أم سي” تقديم الإعلامية  هبة ماهر، أن منذ بداية نشأة الحزب وكان هدفهم الأول والأخير وصول مصر لمكانة عالية وتك وضع جدول زمني للنقل مصر إلى مكانها الطبيعي في خلال ٣٠ عام ولكن بفضل الرئيس عبد الفتاح السيسي تم إنجاز الكثير من المشروعات الكبيرة في خلال ١٠ سنوات فقط في ظروف غير طبيعة يمر بها العالم كله وليست مصر فقط من حروب عالمية وأزمات اقتصادية ومؤامرات على مصر.

نشأة الرئيس عبد الفتاح السيسي

وأستطرد رئيس حزب المصريين الأحرار  أن الرئيس عبد الفتاح السيسي شخصية مصرية تمتلك الكثير من المقومات التي تؤهله لرئاسة مصر، موضحا أن الرئيس السيسي نشأ في حي شعبي وحيوي وهو حي الجمالية، فعاش الرئيس السيسي مع جميع طوائف المجتمع، فو من أسرة عريقة لها باع في التجارة والصناعة، فهو نشأ في الكلية الحربية وهي مصنع الرجال، وتولي فترة كانت المخابرات الحربية المصرية تتولى البلاد، بالإضافة الى ما تم إنجازه منذ تولية الرئاسة، كل هذا يؤهله لرئاسة مصر مرة أخري وبجدارة.


 

الرئيس السيسي بناء الشخصية المصرية رئاسة مصر أزمات اقتصادية المخابرات الحربية

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