حزب المصريين الأحرار: على الشعب التمسك بحقه فى التصويت بالانتخابات الرئاسية

دعا الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، الجميع المشاركة في الإدلاء بصوته خلال الانتخابات الرئاسية.



وأضاف رئيس حزب المصريين الأحرار خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “مساء دى ام سى”، المذاع عبر قناة “دي ام سى ”، يجب على الشعب اختيار المرشح الذى يليق بمكانة وعظمة الدولة المصرية،معقبا:” لا أوجه الشعب لاختيار مرشح بعينه".

التصويت في الانتخابات

وأكد رئيس حزب المصريين الأحرار على الشعب المصرى أن يتمسك بحقه فى التصويت فى الانتخابات كباقى الحقوق التى كفلها الدستور.

ولفت رئيس حزب المؤتمر إلى إن مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات يدعو للتفاؤل و أنها على مسافة واحدة من الجميع، مؤكدا أنه مؤتمر الوطنية للانتخابات اليوم مختلف عن السنوات السابقة، حيث تم الاعلان عن الاجراءات التي تم اتخاذها والمنتظر اتخاذها.