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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رئيس حزب المصريين الأحرار : مؤتمر الوطنية للانتخابات يدعو للتفاؤل

عصام خليل رئيس حزب
عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار

قال الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار إن مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات يدعو للتفاؤل و أنها على مسافة واحدة من الجميع.

وأضاف عصام خليل خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “الحياة اليوم”، المذاع عبر قناة “الحياة”، أنه مؤتمر الوطنية للانتخابات اليوم مختلف عن السنوات السابقة، حيث تم الاعلان عن الاجراءات التي تم اتخاذها والمنتظر اتخاذها.

وتابع رئيس حزب المصريين الأحرار قائلا:" فى السنوات السابقة كان يتم الإعلان فقط عن موعد الانتخابات، ومن اللافت للنظر أيضا هى التحدث بلهجة رجال القضاء المعهودة بأنه لن يسمح بأى تجاوز خلال الانتخابات".

مستقلة تماما بحكم الدستور والقانون

وأكد المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات أن الهيئة تتعهد بأن تكفل لراغبي الترشح في الانتخابات الرئاسية، إعمال حقهم كاملا متى توافرت فيهم شروط الترشيح واستيفاء متطلباتها القانونية والإدارية والتنظيمية والإجرائية

وشدد مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، على أن الهيئة مستقلة تماما بحكم الدستور والقانون، وتختص دون سواها بإدارة الانتخابات الرئاسية والإشراف عليها، ابتداء من أولى خطواتها وحتى إعلان نتيجتها وختامها.

الانتخابات الرئاسية الانتخابات الهيئة الوطنية للانتخابات الانتخاب الدكتور عصام خليل المصريين الأحرار

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