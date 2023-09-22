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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تطوير الشراكة الاستراتيجية.. ولي عهد الكويت يجري مباحثات مع الرئيس الصيني

الرئيس الصيني وولي
الرئيس الصيني وولي عهد الكويت

التقى ولي العهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح اليوم الجمعة في دار ضيافة البحيرة الغربية «شي هو» بمدينة هانغشتو الصينية الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية.

وتم عقد المباحثات الرسمية بين الجانبين ترأس فيها ولي عهد دوله الكويت  مشعل الأحمد  الجانب الكويتي فيما ترأس الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الجانب الصيني.

ونقل في مستهل المباحثات تحيات أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، كما وجه ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد دعوة رسمية الى رئيس جمهورية الصين لزيارة دولة الكويت.

وتناولت المباحثات استعراض العلاقات الثنائية التاريخية والممتدة لأكثر من 50 عاماً التي تربط البلدين والشعبين والسبل الكفيلة بدعمها وتنميتها في شتى المجالات بما يسهم في تحقيق المنفعة المتبادلة والمصالح المشتركة ورفع مستوى الرفاه للشعبين وتعزيز سبل التقدم والتنمية والسعي لتوطيد الشراكة الاستراتيجية سعيا لترسيخ آفاق التعاون بين البلدين.

كما تطرقت المباحثات إلى التشاور والتنسيق حول أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وتبادل وجهات النظر بشأنها.

هذا وسادت المباحثات أجواء ودية عكست عمق العلاقات الطيبة بين قيادتي البلدين وروح التفاهم والصداقة التي تجمع دولة الكويت وجمهورية الصين الشعبية تمثيلا لرغبة الجانبين بدعم التعاون الثنائي على كافة الأصعدة وتطويره في مختلف الميادين.

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