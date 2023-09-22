خبير استراتيجي: الهيئة العربية للتصنيع من الركائز الأساسية للدولة

قال الدكتور محمد ذكي الألفي المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، إن الهيئة العربية للتصنيع هي أحد ركائز الدولة وواحدة من أزرعتها، لارتفاع التصنيع، وتشجيع الصناعات المحلية.

وأكد الألفي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صباحنا مصري” المذاع على فضائية “المصرية”، أن الهيئة العربية لديها العديد من المصانع التى تقوم بتقديم المنتجات العسكرية والمدنية، وتعمل في حيمع القطاعات التى تخدم المجتمع والقوات المدنية.

أستخدام تقنيات الذكاء الأصطناعي والروبوت



وأضاف المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، أن الهيئة تضم 9 شركات بالاضافة إلى شركات أخري تشترك فيها، وتضم حوالى 12 ألف موظف وعامل، بالإضافة إلى 1250 مهندس، مما يزيد القدرات التصنيعية والتكنولوجية والتوافق مع الدولة الصناعية الرابعة واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والانترنت والروبوت، واستخدام الكثير من الجوانب الحديثة والمعاصرة.