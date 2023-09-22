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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

هيئة الدواء توضح الإجراءات الأولية لمعالجة الحروق

صدى البلد

قالت هيئة الدواء المصرية إن التعامل مع الشخص المصاب بحروق لابد أن  يكون بحذر ويتم استخدام  الإسعافات الأولية للتعامل مع كل أنواع الحروق في أسرع وقت للحد من الضرر.

ونصحت هيئة الدواء المصرية  ببعض الإجراءات الأولية التي يمكن اتخاذها لمعالجة الحروق:

الدواء توضح الإجراءات الأولية التي يمكن اتخاذها لمعالجة الحروق:

- السلامة الشخصية: تأكد من سلامتك وسلامة المصاب قبل البدء في تقديم الإسعافات الأولية. 
- تبريد الحرق: قم بتبريد المنطقة المصابة فورًا بالماء البارد لمدة تصل إلى ٢٠ دقيقة.
- إزالة الملابس: في حالة وجود ملابس ملتصقة بالمنطقة المصابة، قم بإزالتها بحرص.
- تغطية الحرق: استخدم ضمادة نظيفة وغير لاصقة لتغطية الحرق بعد تبريده. 
- الألم والتسكين: يمكن تقديم الإغاثة من الألم بواسطة تناول أدوية مسكنة مثل الباراسيتامول أو الإيبوبروفين، وبالطبع وفقاً لتوصيات الطبيب المعالج.
-. استشر الطبيب: يجب على الشخص المصاب بالحروق الخطيرة أو الحروق التي تتطلب رعاية طبية فورية أو الحروق الواسعة أو الحروق التي تؤثر على الوجه أو المفاصل أو الأعضاء التناسلية، استشارة الطبيب فورًا.

يجب أن يتم توجيه الإسعافات الأولية للحروق بناءً على شدة الحرق وموقعه وعمقه. يُنصح دائمًا بالبحث عن الرعاية الطبية المهنية للتقييم والعلاج اللازم.

الدواء الحروق الإجراءات الأولية الاسعافات الملابس الحرق

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