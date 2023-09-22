صيدلة المنصورة الأهلية تطلق عددها الثانى الإلكترونى

أطلقت كلية الصيدلة بجامعة المنصورة الأهلية العدد الثاني من مجلتها الرائدة والتي تعد أول مجلة إلكترونية ومطبوعة تصدر عن الجامعة، وذلك تحت رعاية الدكتورشريف خاطر - رئيس الجامعة، وريادة الدكتور أحمد رمضان الشيخ - مدير برنامج فارم دي - صيدلة إكلينيكية بكلية الصيدلة.



تهدف المجلة إلى عرض أهم أنشطة وفعاليات الكلية شاملة كل الأنشطة العلمية والطلابية، وكذلك عرض أحدث الاتجاهات العالمية، بالإضافة إلى آخر المستجدات من أخبار الدواء العالمية والأدوية الجديدة المعتمدة عالميًا وذلك لإبقاء المجتمع الخارجي على اطلاع دائم بأحدث المستجدات التي تطرأ في مجال العلوم الصيدلية.

يضم فريق العمل بالمجلة كل من الدكتور يحيى أمين، بسنت ماهر، راندا هاني، إيمان يسري، حماده حمدي، أحمد راشد، بالإضافة إلى عدد من الطلاب المتميزين بكلية الصيدلة.