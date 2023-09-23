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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عاشقة له..أول ظهور لزوجة الكاتب الراحل محمد حسنين هيكل

هدايت تيمور
هدايت تيمور

ظهرت السيدة هدايت تيمور، زوجة الكاتب الراحل محمد حسنين هيكل، لأول مرة، تلفزيونيا  خلال فيلم وثائقي بعنوان "هيكل.. سيرة الأستاذ".

 وأفاد الفيلم والذي تم عرضه بقناة الوثائقية، بأن حبًا قويًا نشأ بين الشاب محمد حسنين هيكل وهدايت تيمور في يناير عام 1954، وهذا الحب بات مصاحبًا لحياتهما على مر السنين.

محمد حسنين هيكل، الصحفي المشهور والكاتب المصري، كان له تأثير كبير في تشكيل الساحة السياسية في مصر خلال القرن العشرين.

 شغل مناصب تحريرية هامة في جريدة الأهرام وقدم العديد من الكتب التي تنوعت بين الصحافة والكتابة والتحليل السياسي، وقد شهد على الأحداث التاريخية في العالم العربي.

وقد تمت ترجمة كتب محمد حسنين هيكل، الكاتب الراحل، إلى ما يتراوح بين 25 إلى 30 لغة مختلفة، مما أكسبه تأثيراً دولياً كبيراً.

 رحل محمد حسنين هيكل عن عالمنا في 17 فبراير 2016 عن عمر ناهز 93 عامًا، مشكلاً ظاهرة ثقافية بارزة في القرن العشرين.


 

الكاتب الراحل محمد حسنين هيكل الساحة السياسية حسنين هيكل جريدة الاهرام قناة الوثائقية فيلم وثائقي

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