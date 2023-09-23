الذهب يرتفع مستفيداً من الضغوط على الدولار وعوائد السندات الأميركية

ارتفعت أسعار الذهب مدعومة بالتراجع الطفيف في الدولار وعوائد السندات الأميركية مع استيعاب المستثمرين للموقف المتشدد من بنك الاحتياطي الفدرالي.
وارتفع الذهب في التعاملات الفورية بنسبة 0.3% إلى 1925.21 دولار للأوقية بحلول الساعة 1:59 بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1759 بتوقيت غرينتش)، بعد ثلاث جلسات من الخسائر. وارتفع سعر التسوية في العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1945.60 دولار للأوقية.
وتراجع الدولار من أعلى مستوى في ستة أشهر مقابل سلة من العملات الرئيسية، مما يجعل الذهب أقل تكلفة لحاملي العملات الأخرى، في حين تراجعت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات من أعلى مستوياتها في 16 عاما.
كان الفدرالي الأميركي قد أبقى على الفائدة دون تغيير هذا الأسبوع، لكنه ألمح إلى إمكانية رفعها مرة أخرى بمقدار 25 نقطة أساس قبل نهاية العام، وفقًا للتوقعات الفصلية المحدثة لبنك الاحتياطي الفدرالي.
أظهر نشاط الأعمال الأميركي تغيرًا طفيفًا في سبتمبر ، مع تباطؤ قطاع الخدمات الضخم بشكل أساسي بأبطأ وتيرة منذ فبراير، حسبما أظهر مسح .
قال رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، إن الإنفاق الاستهلاكي الأميركي يواصل تحدي التوقعات بتعثره في مواجهة الزيادات الشديدة في أسعار الفائدة من الفدرالي.
وفيما يتعلق بالتعاملات على المعادن الأخرى، ارتفعت الفضة 0.7% إلى 23.54 دولار للأوقية بعد أن بلغت أعلى مستوياتها منذ الخامس من سبتمبر أيلول. وصعد البلاتين 0.8% إلى 926.45 دولار ونزل البلاديوم 1% إلى 1250.78 دولار للأوقية.