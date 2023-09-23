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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الذهب يرتفع مستفيداً من الضغوط على الدولار وعوائد السندات الأميركية

صدى البلد

ارتفعت أسعار الذهب  مدعومة بالتراجع الطفيف في ‏الدولار وعوائد السندات الأميركية مع استيعاب المستثمرين للموقف المتشدد من ‏بنك الاحتياطي الفدرالي.‏

وارتفع الذهب في التعاملات الفورية بنسبة 0.3% إلى 1925.21 دولار للأوقية ‏بحلول الساعة 1:59 بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1759 بتوقيت غرينتش)، بعد ‏ثلاث جلسات من الخسائر. وارتفع سعر التسوية في العقود الأميركية الآجلة للذهب ‏‏0.3% إلى 1945.60 دولار للأوقية.‏


وتراجع الدولار من أعلى مستوى في ستة أشهر مقابل سلة من العملات الرئيسية، ‏مما يجعل الذهب أقل تكلفة لحاملي العملات الأخرى، في حين تراجعت عوائد ‏سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات من أعلى مستوياتها في 16 عاما.‏


كان الفدرالي الأميركي قد أبقى على الفائدة دون تغيير هذا الأسبوع، لكنه ألمح إلى ‏إمكانية رفعها مرة أخرى بمقدار 25 نقطة أساس قبل نهاية العام، وفقًا للتوقعات ‏الفصلية المحدثة لبنك الاحتياطي الفدرالي.‏


أظهر نشاط الأعمال الأميركي تغيرًا طفيفًا في سبتمبر ، مع تباطؤ قطاع ‏الخدمات الضخم بشكل أساسي بأبطأ وتيرة منذ فبراير، حسبما أظهر مسح .‏


قال رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، إن الإنفاق ‏الاستهلاكي الأميركي يواصل تحدي التوقعات بتعثره في مواجهة الزيادات الشديدة ‏في أسعار الفائدة من الفدرالي.‏


وفيما يتعلق بالتعاملات على المعادن الأخرى، ارتفعت الفضة 0.7% إلى 23.54 ‏دولار للأوقية بعد أن بلغت أعلى مستوياتها منذ الخامس من سبتمبر أيلول. وصعد ‏البلاتين 0.8% إلى 926.45 دولار ونزل البلاديوم 1% إلى 1250.78 دولار ‏للأوقية.‏

أسعار الذهب ارتفعت الفضة الاحتياطي الفدرالي أسعار الذهب الذهب يرتفع الدولار

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