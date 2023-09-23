كوريا تعرض والصين ترحب.. قمة مرتقبة بين شي وهان لطي الخلافات

أفادت وسائل إعلام كورية جنوبية، إن رئيس الوزراء، هان ديوك سو سيلتقي الرئيس الصيني شي جين بينج، اليوم السبت، بعد وصوله إلى مدينة هانجتشو للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية.

ويأتى تلك الزيارة في وقت تسعي فيه سول إلى طي الخلافات مع الصين وإحياء القمة الثلاثية المشتركة بينهما بمشاركة اليابان، حيث قال سفير كوريا الجنوبية لدى اليابان، إن محادثات "رفيعة المستوى" جارية بشأن قمة ثلاثية مع الصين من المقرر عقدها هذا العام، ولن تؤثر على العلاقات مع الولايات المتحدة.

وأشار السفير الكوري الجنوبي أمس خلال مقابلة صحفية أن الشاورات تسير على ما يرام، ومن المقرر انعقاد القمة يوم ٢٦ من الشهر الجاري في سول.

تعليق الصين

قالت المتحدثة الرسمية بايم وزارة الخارجية الصينية، إنبكين وطوكيو وسول شركاء تعاون مهمون لبعضهما البعض، فضلا عن المصالح المشتركة التي تجمعهم.

وأضافت ماو نينج خلال مؤتمر صحفي، ترحب الصين بزيارة رئيس الوزراء هان دوك سو إلى الصين لحضور حفل افتتاح دورة الألعاب الآسيوية في هانجتشو. حسبما ذكرت وكالة “شينخوا” الصينية.

وتابعت، ترى الصين أن هذا يمثل دعما من كوريا الجنوبية للصين في استضافة الألعاب، كما أنه يعكس موقف سول الودي تجاه بكين وأهميتها.

وأكدت ماو، أنه فيما يتعلق بالترتيبات الخاصة بأنشطة رئيس الوزراء الكوري الجنوبي في الصين، يجري الجانبان حاليًا اتصالات ومفاوضات.