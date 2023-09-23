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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لمكافحة الاحترار المناخي.. تشارلز الثالث يغرس شجرة بلوط في ختام زيارته لفرنسا

صدى البلد

اختتم العاهل البريطاني الملك تشارلز الثالث، أمس زيارته الرسمية لفرنسا باطلاق مبادرة خضراء تمثلت في غرسه شجرة بلوط في دار بلدية مدينة بوردو، داعيا إلى تحقيق "تفاهم" جديد بين فرنسا وبريطانيا بشأن مكافحة ظاهرة الاحترار المناخي.

وجاءت هذه الخطوة الرمزية غداة خطاب ألقاه أمام مجلس الشيوخ الفرنسي دعا خلاله تشارلز أيضا إلى ضرورة أن تكون هناك استجابة "أكثر فعالية" لـ"حال الطوارئ العالمية في مجال المناخ والتنوع البيولوجي"، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية.

واستعان تشارلز، أمس في بوردو، بمجرفة أعطاه إياها رئيس بلدية المدينة بيير هورميك، وغرس شجرة بلوط "اختيرت لقدرتها على التكيف مع التغير المناخي"، وفقا لقصر باكنجهام.

وصرح رئيس البلدية "أخبرته (الملك تشارلز) أننا نحاول الحد من السيارات في المدينة وأننا نزرع الأشجار بدلا من مواقف السيارات، فرفع إبهاميه علامة على رضاه".

وتوجه الملك وزوجته أمس الى بوردو في اليوم الثالث والأخير من زيارتهما.

وكان مقررا أن تتم زيارة تشارلز الثالث إلى فرنسا في مارس الماضي وأن تكون أول رحلة له إلى الخارج، لكنها أرجئت في اللحظة الأخيرة بسبب تظاهرات عنيفة في فرنسا ضد إصلاح نظام التقاعد.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أكد في عشاء أقيم الأربعاء الماضي في قصر فرساي أن هذه الزيارة تشكل "علامة صداقة وثقة" و"تحية لماضينا" و"ضمانا للمستقبل".

فرنسا تشارلز الثالث بريطانيا بلوط الفرنسية

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