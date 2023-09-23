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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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رحلة عمرة بالدراجة.. تفاصيل مسار الـ 1400 كيلو من بسيون للسعودية|فيديو

الرحالة محمد المصري
الرحالة محمد المصري

كشف  الرحالة محمد المصري تفاصيل رحلته من الغربية إلى السعودية بالدراجة الهوائية من أجل أداء فريضة العمرة، والذي يتلقى دعما من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامية لميس سلامة، ببرنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه بدأ قبل 6 أيام ووصل إلى مدينة الغردقة وقرر الحصول على قسم من الراحة في أحد الفنادق التابعة لوزارة الشباب والرياضة
 

وأوضح الرحالة محمد المصري أنه سوف ينطلق إلى سفاجا خلال الساعات المقبلة تمهيدًا لاستقلال العبارة ومنها إلى أقرب نقطة للأراضي السعودية .


واستطرد قائلا:  إنه من المقرر الوصول إلى السعودية خلال فترة تتراوح بين 25 و35 يومًا تحسبا لأيام الراحة خلال مشواره من مصر إلى السعودية.


وأردف الرحالة محمد المصري أنه يلف مصر بالدراجة الهوائية منذ 2014، من أجل استكشاف بلاده والتجول بها بالدراجة من أجل نشر ثقافة الدراجات والحفاظ على البيئة. 
 

أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الشباب والرياضة قناة صدي البلد الإعلامية لميس سلامة

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