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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع حارس عقار انزلق بين المصعد وحائط عقار في زفتى

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

لقي حارس عقار مصرعه أثناء عمله داخل عقار نتيجة انزلاقه بين المصعد والحائط في مركز ومدينة زفتي بمحافظة الغربية وانتقلت الأجهزة الأمنية وتم انتشال الجثة ونقلها إلى المشرحة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من أهالي مدينة زفتي يفيد بمصرع حارس عقار داخل إحدي العمارات السكنية، علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وضباط قسم شرطة زفتي وإدارة البحث الجنائي، وتبين أن المجني عليه كان يستقل "الاسانسير" الكائن بالعقار الذي يعمل به وانزلق بين المصعد والحائط مما أسفر عن وفاته في الحال، علي الفور تم الدفع بسيارة إسعاف ونقله الي مشرحة المستشفي العام.

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وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

البحث الجنائي الإجراءات القانونية اللازمة الإجراءات القانونية ا الإجراءات القانونية المستشفى العام العمارات السكنية بمحافظة الغربية بعمارة سكنية تحرر محضر بالواقعة

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