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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قرار جديد ضد 4 سيدات تعدوا على 3 أبناء لإحداهن بالوراق

صدى البلد

قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة، تأجيل جلسة محاكمة 4 سيدات متورطين في تعذيب ثلاثة أطفال من أبناء أحدهم في منطقة الوراق ووضع «شطة» في أماكن حساسة بجسدهم، إلى جلسة اليوم الثالث من شهر أكتوبر المقبل؛ لنظر طلب الدفاع برد المحكمة.

 

واتهمت النيابة  العامة كل من "آمال.ع"، أم الأطفال، "سيدة. س"، 22 سنة، فتاة جامعية، "حنان.ص"، 40 سنة، "سعاد. ط" 46 سنة، جارات المتهمة الأولى، بتعذيب الأطفال الثلاثة أبناء الأولى "مرزوق عبدالنبي"، 11 سنة، وشقيقتيه "سعاد، 9 سنوات، وإيمان، 4 سنوات"، وذلك بتجريدهم من ملابسهم والوصول لأماكن عفتهم بعلم والدتهم ومساعدة باقي الجيران، وذلك بحجة تأديبهم.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمات في غضون الفترة من 29 سبتمبر 2022 حتى 14 فبراير 2023 في دائرة الوراق، هتكن عرض المجني عليهم الطفلين مرزوق عبد النبي، وشقيقته سعاد بالقوة بأن أحكمن قبضتهن عليهما وقمن بتجريدهما من ملابسهما فكشفن عن عورتهما واستطالت أيديهن مناطق عفتهما، وذلك حال كون المتهمة الأولى والدتهما وباقي المتهمات من جيرانها ولهن سلطة عليهما.

واحتجز المجني عليهم الأطفال مرزوق عبد النبي، وسعاد عبد النبي وإيمان عبد النبي بدون أمر الحكام المختصين بذلك وفى غير الأحوال التي صرح فيها القوانين واللوائح، وهدد الجناة، الأطفال المجني عليهم بالقتل وعذبوهن تعذيبا بدنيا بأن ألقوا بهم من علو مرارًا ووضعن للمجني عليها مادة مهيجة للأعصاب في أماكن حساسة.

الجيزة القاهرة محاكمة 4 سيدات شطة فتاة جامعية النيابة النيابة العامة

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