رئيس مدينة العريش يتابع أعمال رفع الردش من الشوارع

تابع اللواء أسامة أحمد عَفش رئيس مركز ومدينة العريش محافظة شمال سيناء ، أعمال رفع تراكمات الردش في محيط منطقة المدارس بمنطقة خدمات كرم ابونجيله بوجود رئيس منطقة الخدمات وذلك استعدادا لبداية العام الدراسي .



كما تابع ،رئيس مدينة العريش، أعمال توسعة طريق محور الساحل، من منطقة غرناطه يمن كوبري أبوصقل في أتجاه المحافظة، وكذلك أعمال توسعة الشارع عند مصانع طوب البناء وارتداد المصانع مع خط التنظيم لتوسعة الشارع ولعمل زاوية رؤيه لقائدي السيارات عند مرور السيارات سواء باتجاه المحافظه أعلي الكوبري أو المرور بجوار الكوبري بأتجاه شارع الوادي .

وقد التزمت مصانع طوب المباني بالتعليمات للالتزام بخط التنظيم للشوارع.

