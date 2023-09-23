شيرين عبد الوهاب تشارك في مهرجان ليلة العمر بالكويت

تشارك الفنانة شيرين عبد الوهاب، في مهرجان ليلة عمر، بدولة الكويت، خلال شهر نوفمبر المقبل.

ونشر حساب مهرجان ليلة عمر، عبر موقع “إنستجرام”،: “ليلة كلها مشاعر.. والرومانسية فيها عالية، ضمن فعاليات مهرجان ليلة عمر 2023، الفنانة شيرين عبد الوهاب، على مسرح أرينا الكويت، يوم 9 نوفمبر المقبل، وتطرح التذاكر غدا، الساعة 6 مساءً، على موقع الأرينا الكويت”.

يقام مهرجان ليلة عمر، في شهر أكتوبر المقبل بالكويت، وتضم الفعاليات، العديد من الحفلات، أبرزها، حفل الفنان بهاء سلطان بمشاركة الفنان تامر عاشور، والمقرر إقامته يوم 13 أكتوبر، حيث نشر بهاء سلطان البوستر الدعائي للحفل عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، معلقا: مستنيكم يوم 13 أكتوبر في كويت أرينا مهرجان ليلة عمر الغنائي.