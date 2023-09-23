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نسعى لحماية الأمن القومي

عادل العمدة: تأثير مصر الإيجابي والبنّاء تجلّى على دول الجوار خاصة ليبيا|فيديو

صدى البلد

أكد اللواء عادل العمدة، المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، على أهمية دور مصر في العالم العربي وقدرتها على التفاعل بشكل إيجابي مع جميع الدول الشقيقة والعالم بشكل عام، مشيرا إلى أن مصر كانت منتصفًا في مكافحة الإرهاب نيابة عن العالم، ولا يمكن التجاوز على الدور البارز الذي لعبته.

وأوضح اللواء عادل العمدة، خلال مشاركته في برنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامية لبنى عسل على قناة الحياة، أن تأثير مصر الإيجابي والبناء قد تجلى على دول الجوار التي تعاني من عدم الاستقرار، وأكد على الدور الكبير الذي قامت به مصر في تحقيق الاستقرار في ليبيا والعمل على حل الأزمة هناك.


أضاف اللواء عادل العمدة: "مصر تلعب دورًا مهمًا، والقوات المسلحة تقوم بدور إنساني كبير في ليبيا، وهذا الدور يأتي نتيجة الروابط الوثيقة والقومية العربية التي تجمعنا بها مع ليبيا. إننا نلتزم بأداء هذا الدور من منطلق دورنا الأمني والإنساني، ونسعى لحماية الأمن القومي لأن ليبيا هي دولة جارة مباشرة لمصر".

 

 

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