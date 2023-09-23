توجيهات جديدة من الحكومة.. ماذا قال رئيس الوزراء في اجتماع اليوم؟ قراءة

بحث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال ترؤسه، اليوم السبت، اجتماع مجلس المحافظين، بحضور المستشار عمر مروان، وزير العدل، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية؛ عددا من الملفات المهمة.

تصريحات رئيس الوزراء

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بتقديم التهنئة لجميع المواطنين في محافظات الجمهورية بمناسبة قرب حلول المولد النبوي الشريف، وكذا قرب احتفالات الدولة بالذكرى الخمسين لنصر أكتوبر ، موجها أخلص التهاني للرئيس عبدالفتاح السيسي، والقوات المسلحة، والشعب المصري العظيم بهذه المناسبات العظيمة، داعيا الله أن يُعيدها على شعبنا العظيم وعلى مصرنا بالخير والبركات، وأن يحفظها من كل سوء.

وأشاد رئيس الوزراء بحزمة الإجراءات الجديدة التي أعلنها الرئيس السيسي، خلال زيارته لمحافظة بني سويف مؤخرا؛ مؤكدا أن هذه الإجراءات توفر مظلات حماية اجتماعية لمختلف شرائح المواطنين، وتأتي في إطار حرص الرئيس على التخفيف من تداعيات الأزمات الاقتصادية التي طالت مختلف دول العالم.

وشدد مدبولي، خلال الاجتماع على ضرورة المتابعة المستمرة خلال الفترة الحالية للاستعدادات الجارية لاستقبال العام الدراسي الجديد؛ وذلك في ضوء توجهات الدولة نحو توفير مناخ تعليمي جيد لأبنائنا الطلاب.

وأكد رئيس الوزراء ضرورة الانتهاء من أعمال الصيانة التي تقوم بها المديريات والإدارات التعليمية لضمان جاهزية المدارس قبل بدء الدراسة، وكل ما يتعلق بالمنشآت التعليمية والفصول الدراسية وحجرات الأنشطة، ودورات المياه، والتأكد من سلامتها، فضلا عن أعمال الإنارة، وسلامة مختلف المرافق بجميع مدارس الجمهورية، مشددا على مراعاة مراجعة المحافظين الشخصية لكل هذه الإجراءات، مع الحرص على التواصل المباشر مع وزير التربية والتعليم لحل أي مشكلة طارئة في هذا الشأن.

جدد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، التأكيد على أهمية سرعة دخول المشروعات الجاري تنفيذها الخدمة، وذلك بالنظر لما سيكون لها من دور كبير في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وخلال الاجتماع، استعرضت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط عدداً من المشروعات الجاري تنفيذها في بعض القطاعات، موضحة أن إجمالي قيمة التكلفة لهذه المشروعات تخطت 14.5 مليار جنيه، سواء من خلال التمويل الذاتي، أو الخطة الاستثمارية للمحافظة، لافتة إلى أنه من بين تلك المشروعات، مشروع استكمال تطوير كورنيش النيل والنصب التذكاري، ومشروع تطوير المزرعة السمكية، وإنشاء الوحدة المحلية بمدينتي دمياط، وعزبة البرج، وكذا مشروع إنشاء مجزر آلي، ومحجر، وكوكر تدوير مخلفات حيوانية على طريق دمياط – بورسعيد، إلى جانب مشروع تطوير كورنيش منطقة السنانية بمدينة دمياط، وتطوير كورنيش منطقة اللسان بمدينة رأس البر.

واستعرض اللواء عبد المجيد صقر، موقف المشروعات الجاري تنفيذها في بعض القطاعات على أرض المحافظة، مستهلًا حديثه بعرض موقف مشروع تطوير العمران القائم، موضحًا أن هذا المشروع يتم تنفيذه على مرحلتين، الأولى جارٍ الانتهاء من الأعمال الخاصة بها، وتضم عدد 800 عمارة، تتضمن 16000 وحدة سكنية، فيما تضم المرحلة الثانية، 1600 عمارة، تحتوي على 32000 وحدة سكنية، لافتا إلى أنه من المقرر بانتهاء أعمال هذا المشروع أن يخدم نحو 240 ألف نسمة، وهو ما يمثل 30% من سكان المحافظة.

وعرض المحافظ صورًا لأعمال الترميم ورفع الكفاءة والتطوير لمختلف المباني والعمارات بمدن المرحلة الأولي من مشروع تطوير العمران القائم في مرحلته الأولي، ومنها مدينة المميز، و24 أكتوبر، والتوفيقية (أ)، والكوثر، والفردوس، وغيرها من مدن هذه المرحلة.

وتطرق اللواء عبد المجيد صقر، خلال الاجتماع، إلى موقف مشروع تطوير وتبطين ترعة السويس، موضحًا أنه تم الانتهاء من أعمال القطاع الأول من المرحلة الأولي من المشروع الذي يتضمن اربع مراحل، جار العمل على تنفيذها، وما يتطلبه تنفيذ تلك المراحل من تمويل لاستكمال أعمالها.

أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة بصدد وضع اللمسات النهائية لقانون التصالح في مخالفات البناء، وقال: هناك تنسيق مع مجلس النواب في هذا الشأن؛ حتى يكون هناك توافق على المواد المطروحة، بما يسهم في سرعة إصداره حتى يستفيد منه المواطنون، وفي الوقت نفسه نضع خطًا فاصلا لهذه المخالفات، ونعمل على عدم تكرارها مرة أخرى.

اجتماع مجلس المحافظين

وفي هذا السياق، تم استعراض عدد من المقترحات التي من شأنها أن تسهم في إتاحة المزيد من التيسيرات فيما يتعلق بالإجراءات الخاصة بملف التعامل مع طلبات تقنين وضع اليد، سواء ما يخص مرحلة تقديم وفحص وتسجيل ومعاينة الطلبات، أو مرحلة التسعير، أو مرحلة البت وتحرير العقود، وفي هذا الصدد تمت الإشارة إلى معدلات الأداء ونسب التنفيذ للطلبات التي تقدمت وما تم تحريره من عقود، وما تم معاينته من هذه الطلبات المقدمة.

من جانبه قال الدكتور محيي عبدالسلام الخبير الاقتصادي والمستشار المالي، إن مصر تشهد حاليا في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، نهضة كبيرة ونقلة نوعية في مشروعات بكافة المحافظات، مشيرا إلى أن الدولة المصرية لديها استراتيجية واضحة من أجل تنفيذ العديد من مشروعات التنمية.

وأضاف عبد السلام في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن مصر خلال السنوات القليلة الماضية قطعت أشواطا كبيرة خلال فترة قصيرة بناء على تعليمات الرئيس السيسي في هذا الشأن، إيمانا منه بضرورة التحول نحو التقدم.

وأوضح أن مصر أقامت مشروعات كبيرة وعديدة في قطاع الاقتصاد بما يؤهلها بأن تكون في المستقبل القريب نموذجا عربيا يحتذى به، حرصا منها على مواجهة التحديات العالمية، مؤكدا أن الدولة المصرية تسخر كافة إمكانياتها في مشروعات التنمية حاليا.

تابع: مصر تمتلك الخبرات والإمكانيات في قطاع المشروعات بما يجعلها رائدة في هذا القطاع قريبا بفضل المشروعات الكبيرة التي تقوم عليها حاليا، وهو ما يظهر في كل ربوع الدولة المصرية من مشروعات ومدن جديدة، مشيرا إلى أن مصر تؤمن بضرورة التنمية الاقتصادية المستدامة في كافة القطاعات.