عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

7 أسباب تؤدي الى اهتزاز السيارة والمقود أثناء القيادة

صدى البلد

يتعرض سائقو السيارات أحياناً الى بعض المشاكل والأعطال التي تصيب سياراتهم أثناء القيادة على الطرق، ومن أشهر هذه الأعطال اهتزاز مقود القيادة، وقد يشكل ذلك خطورة على سلامة وأمان القيادة.

 

7 أسباب تؤدي الى اهتزاز السيارة والمقود أثناء القيادة

أسباب اهتزاز السيارة والمقود أثناء القيادة

  • تعرض عجلات السيارة لأجسام صلبة مثل المسامير
  • وجود خلل في المكابح، إذا وجدت الاهتزاز يزداد عندما تستعمل المكابح
  • وجود خلل في براغي العجلات، قد تكون أحد البراغي غير مثبتة بالطريقة الصحيحة.
  • تعرض السيارة لصدمة قوية في العجلات عند اجتياز حفرة أو مطب أو عائق في الطريق مما يؤدي الى انحناء محور الدوران
  • اعوجاج أحد الجنوط
  • انخفاض ضغط الهواء في العجلات.
  • عطل في نظام التوجيه قد ينتج الاهتزاز في المقود بسبب تلف العلبة الخاصّة بمقود القيادة أو تلف أحد الأذرعة المتصلة بالعجلات.

 

ويمكن تقسيم الأسباب المتعلقة بالعجلات الى جزئيين كالآتي

العجلات الأمامية:

عند الإحساس باهتزاز السيارة دائماً في حالة السير بسرعة 70 : 100 كم في الساعة، فإن المشكلة في العجلات الأمامية تحتاج الى ضبط توازن الإطارات. 

 

العجلات الخلفية:

عند السير بسرعة 120 كم وتحس باهتزاز المقود والكراسي، فهنا في هذه الحالة يكون المشكل في العجلات الخلفية للسيارة، وعند حدوث المشكلة في السرعات الصغيرة مثل 20 كم فالمشكلة تتعلق بأحد العجلات أو الجنوط التي تحتاج الى الصيانة او التغيير.

 

القيادة اهتزاز السيارة العجلات الأمامية العجلات الخلفية العجلات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرعة أمم أفريقيا 2023.. منتخب مصر يبتعد عن عُقدته.. ومنافس شرس في الانتظار

بعد كارثة دانيال .. ظاهرة تضرب محافظات مصر| تحذير مهم من الأرصاد

زيزو إلى العالمية| عملاق ليفربول يطلب نجم مصر.. ومفاجأة زملكاوية تدفعه للرحيل

خدت قلبي معاك .. وفاة الفنان الشاب أحمد عصام بشكل مفاجئ

تبلغ قوته 8.5 ريختر.. العالم الهولندي يتنبأ بزلزال مدمر خلال ساعات

انتهاء أزمة قيد لاعبي الزمالك رسميا| تفاصيل مثيرة

ابني في الوصية | محمد جمعة ينعى الفنان الراحل أحمد عصام

عقوبات بالجملة.. تغريم الأهلي والمصري وإيقاف مدرب الزمالك وبيراميدز

موضوعات متعلقة

للمصريين في الخارج.. تويوتا CHR بدون جمارك أو رسوم

لفترة محدودة.. أرخص سيارات أودي بدون أوفر برايس وجمارك

اقتصادية.. 5 سيارات هاتشباك بأسعار تبدأ من 100 ألف جنيه

إلحق.. هوندا سيفيك بـ 130 ألف جنيه فقط

شركة أمريكية تكشف عن تاكسي طائر بمدى طيران 160 كيلومترا

لو مسافر.. نصائح مهمة قبل التحرك بالسيارة

سعر سيات اتيكا الجديدة في مصر

سعر هيونداي توسان في السعودية

ترشيحاتنا

خصم 4000 جنيه على هاتف الشباب من سامسونج.. Galaxy A34

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم 24-9-2023

أدعية للميت في شهر المولد النبوي.. من الصدقات الجارية

اليوم.. محاكمة المتهمين بإنهاء حياة رجل وإصابة ابنه

وزير الخارجية: نواجه أزمات مركبة ويجب التعامل فورا مع أزمة الديون

لافروف: وحدة أوكرانيا انتهكت حين أعلن الانقلابيون الحرب على القرم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عاد لرجولته.. بلوجر إمارتي يثير ضجة بإعلان توبته

هندي يقود التوكتوك على كرسي مكتب.. فيديو

رجل بين فكيه.. تمساح يركض في شوارع فلوريدا

طريقة تحضير معجنات النقانق

فيديو

هل انتهت قصة سيادة المستشار؟.. إزالة صور مرتضى منصور من الزمالك

احذروا أفضل الفصول| زيادة معدلات الأمطار ونزول السيول والجليد على تلك المناطق

أم لطفلين.. إزاي فازت سلمى الجابري بلقب ملكة جمال مصر 2023

تجاوز 2200 جنيه.. الذهب ينخفض بعد قرارات المركزي.. وهذا سعر عيار 21 الآن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ