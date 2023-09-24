يتعرض سائقو السيارات أحياناً الى بعض المشاكل والأعطال التي تصيب سياراتهم أثناء القيادة على الطرق، ومن أشهر هذه الأعطال اهتزاز مقود القيادة، وقد يشكل ذلك خطورة على سلامة وأمان القيادة.

7 أسباب تؤدي الى اهتزاز السيارة والمقود أثناء القيادة

أسباب اهتزاز السيارة والمقود أثناء القيادة

تعرض عجلات السيارة لأجسام صلبة مثل المسامير

وجود خلل في المكابح، إذا وجدت الاهتزاز يزداد عندما تستعمل المكابح

وجود خلل في براغي العجلات، قد تكون أحد البراغي غير مثبتة بالطريقة الصحيحة.

تعرض السيارة لصدمة قوية في العجلات عند اجتياز حفرة أو مطب أو عائق في الطريق مما يؤدي الى انحناء محور الدوران

اعوجاج أحد الجنوط

انخفاض ضغط الهواء في العجلات.

عطل في نظام التوجيه قد ينتج الاهتزاز في المقود بسبب تلف العلبة الخاصّة بمقود القيادة أو تلف أحد الأذرعة المتصلة بالعجلات.

ويمكن تقسيم الأسباب المتعلقة بالعجلات الى جزئيين كالآتي

العجلات الأمامية:

عند الإحساس باهتزاز السيارة دائماً في حالة السير بسرعة 70 : 100 كم في الساعة، فإن المشكلة في العجلات الأمامية تحتاج الى ضبط توازن الإطارات.

العجلات الخلفية:

عند السير بسرعة 120 كم وتحس باهتزاز المقود والكراسي، فهنا في هذه الحالة يكون المشكل في العجلات الخلفية للسيارة، وعند حدوث المشكلة في السرعات الصغيرة مثل 20 كم فالمشكلة تتعلق بأحد العجلات أو الجنوط التي تحتاج الى الصيانة او التغيير.