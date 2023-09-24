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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محسن صلاح: المقاولون جاهز للزمالك.. وسعيد باستمرار محمد صلاح في ليفربول

المقاولون العرب
المقاولون العرب

أكد المهندس محسن صلاح، رئيس نادي المقاولون العرب، جاهزية ذئاب الجبل لمواجهة الزمالك في الجولة الثانية للدوري المصري الممتاز.

وقال المهندس محسن صلاح ، رئيس نادي المقاولون العرب،  خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، إن مباراة الزمالك له أهمية خاصة بالنسبة للمقاولون العرب.

وتابع :" نتيجة المباراة الأولى أمام بلدية المحلة بالدوري، لم تكن جيدة نظرا لغياب التجانس، فريق المقاولون انضم له 8 أو 9 عناصر جديدة وأهم شيء لنا تجانس الفريق".

وأردف:" نتائج الدور الأول هي كلمة السر للمقاولون العرب من أجل جمع النقاط، وسنقاتل من أجل تقحي قمركز متقدم في الدوري، وأنا على ثقة في قدرات وإمكانيات اللاعبين والجهاز الفني برئاسة شوقي غريب".

وأكمل:" المقاولون العرب يحتفل بمرور 50 عاما على تاسيسه، وافلضل يرجع بعد الله سبحانه وتعالي، للمهندس حسين عثمان، صاحب فكرة إنشاء هذا الصرح العملاق، ونحن سنواصل العمل على مساعدة وتثقيف النشء وتقديم أبرز المواهب لمصر مثلما حدث مع محمد صلاح".

وشدد :" تابعت مفاوضات اتحاد جدة مع محمد صلاح، وكنت على ثقة في استمراره في ليفربول، محمد صلاح ابن المقاولون العرب، ونحن دائما لا نبحث عن المال بل نبحث عن المجد".

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