كيف يتم تأهيل الأطفال للعام الدراسي الجديد؟.. أستاذة علم إجتماع تجيب

أكدت الدكتورة هالة منصور أستاذ علم الإجتماع، بكلية الأداب بجامعة بنها، أن مرحلة التعليم الإبتدائي هي مرحلة التعليم النظامي، مشيرة إلى أن الطفل في هذه المرحلة يعتاد على نظام معين في العملية التعليمية، ويستمر معه خلال مراحل التعليم الأساسي.

وقالت هالة منصور، خلال لقاء لها لبرنامج "8 الصبح"، أنه على الأب والأم تربية الطفل على جعله يحب المدرسة، والإستماع لمشاكل الطفل التي يمكن أن تحدث في المدرسة التي يتواجد بها.

يعتاد على النوم مبكرا

وتابعت أستاذ علم الإجتماع، بكلية الأداب بجامعة بنها، أن بعض الأباء والأمهات قبل الدراسة بأسبوع، جعل الطفل يعتاد على النوم مبكرا، وهو أمر خاطئ لأنه في تلك الحالة تجعل الطفل يكرة المدارس.