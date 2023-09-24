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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة سوهاج يعلن بدء التسكين الورقي بالمدن الجامعية.. أول أكتوبر

صدى البلد

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج أن يوم الأحد الموافق الأول من أكتوبر القادم، سيبدأ التسكين الورقي للطلاب الجدد بالمدن الجامعية، موضحاً أنه تم الإنتهاء من أعمال الصيانة والترميمات اللازمة بكافة مباني المدن الجامعية.

وتابع رئيس الجامعة: كما تم تطهير وتعقيم الغرف والمطاعم، وأماكن الإعاشة والاستذكار للقضاء على أي أوبئة والحد من انتشار الفيروسات المعدية، وذلك لتوفير بيئة مناسبة للطلاب لمواصلة العملية التعليمية في سهولة ويسر.

وأوضح الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب
أنه سيتم قبول الطالبات الجدد من مواليد 2005/8/1 فأصغر، والطلبة من مواليد 2005/10/1 فأصغر، بشرط التقديم المسبق على الموقع الإلكتروني الخاص بالمدن الجامعية.

وأضاف: وذلك على أن يتم يستمر التقديم يومي الأحد والإثنين الموافق ١ و٢ أكتوبر القادم، ويليهم تقديم الطلبة الجدد يومي الثلاثاء والأربعاء  الموافق ٣ و٤ أكتوبر،  وتخصيص يوم الخميس للطلاب المتخلفين عن الموعد.

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وأوضح أنه تم قبول بعض حالات الانفصال والوفاة فقط طبقاً للأماكن المتاحة وأسبقية تقديم الأوراق المطلوبة، كما تم ايضاً قبول بعض الأبحاث الاجتماعية من الطالبات المطابقة للشروط المنصوص عليها باللائحة.

وأضافت سامية زايد مدير عام المدن الجامعية، أنه تم تجهيز ٥٠ غرفة لاستيعاب ١٠٠ طالب وطالبة وافدين، وتم وتجهيزهم وفرشهم، لتوفير إقامة مريحة للطلاب، حتى يتمكنوا من مواصلة الدراسة في بيئة مناسبة تحفز على التفوق.

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