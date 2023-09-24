عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شرطة لندن تلقي أسلحتها وترفض القيام بعملها بعد اتهام ضابط بقتل رجل أسود

صدى البلد

قالت قوة شرطة لندن، اليوم الأحد، إن بعض الضباط يرفضون تسيير دوريات مسلحة بعد اتهام زميل لهم بالقتل في حادث إطلاق نار أدى إلى مقتل رجل أسود أعزل.

 

وفقا لما نشرته الأسوشيتد برس، تم اتهام أحد رماة شرطة العاصمة، يوم الأربعاء، فيما يتعلق بوفاة كريس كابا، 24 عامًا، في سبتمبر 2022. قُتل كابا بعد أن طارد ضباط في سيارة لا تحمل أية علامات السيارة التي كان يقودها وأوقفوها. وقد أصيب برصاصة واحدة اخترقت الزجاج الأمامي بينما كان جالساً في سيارة أودي.

 

جددت القضية مزاعم العنصرية المؤسسية داخل قسم شرطة لندن. ورحبت عائلة كابا بتهمة القتل الموجهة إلى الضابط الذي لم يتم الكشف عن اسمه علنا. وحصل على كفالة مشروطة ومن المتوقع أن يمثل للمحاكمة العام المقبل.

 

يحمل واحد فقط من كل 10 ضباط شرطة في لندن أسلحة نارية، ويخضع من يحملونها لتدريب خاص.

 

قالت قوة شرطة العاصمة، اليوم الأحد، إن عددًا من الضباط اتخذوا قرارًا بالتنحي عن المهام المسلحة. وقالت إن الضباط يشعرون بالقلق من أن تهمة القتل تشير إلى تحول في الطريقة التي سيتم بها الحكم على القرارات التي يتخذونها في أصعب الظروف. 

 

قالت بي بي سي إن أكثر من 100 ضابط سلموا تصاريح الأسلحة النارية الخاصة بهم، وتم استدعاء الشرطة من القوات المجاورة للمساعدة في القيام بدوريات في لندن مساء السبت.

 

قالت وزيرة الداخلية سويلا برافرمان، المسؤولة عن الشرطة في حكومة المحافظين في المملكة المتحدة، إنها ستراجع الشرطة المسلحة للتأكد من أن الضباط المسلحين لديهم الثقة للقيام بعملهم. 

 

قالت وزيرة الداخلية سويلا برافرمان على موقع  أكس، المعروف سابقًا باسم تويتر: "من أجل السلامة العامة، يتعين عليهم اتخاذ قرارات في أجزاء من الثانية تحت ضغوط غير عادية". “يجب ألا يخشوا أن ينتهي بهم الأمر في قفص الاتهام بسبب قيامهم بواجباتهم. الضباط الذين يخاطرون بحياتهم من أجل الحفاظ على سلامتنا يحظون بدعمي الكامل، وسأبذل كل ما في وسعي لدعمهم. 

 

حوادث إطلاق النار المميتة على أيدي الشرطة في المملكة المتحدة ليست نادرة. وفي العام حتى مارس 2022، أطلق ضباط مسلحون في إنجلترا وويلز النار على الناس أربع مرات، وفقا للإحصاءات الرسمية.

 

من النادر جدًا أن يُتهم ضباط الشرطة البريطانيون بالقتل أو القتل غير العمد بسبب أفعال قاموا بها أثناء قيامهم بواجبهم.

 

في إحدى القضايا القليلة في السنوات الأخيرة، حُكم على شرطي في عام 2021 بالسجن لمدة ثماني سنوات لقتله داليان أتكينسون، لاعب كرة القدم المحترف السابق الذي توفي بعد إصابته برصاصة من مسدس صعق وركل في رأسه خلال مشادة.. تمت تبرئة الضابط بنيامين مونك من جريمة القتل لكنه أدين بالقتل غير العمد. 

شرطة لندن اطلاق نار رجل أسود بريطانيا عنصرية الشرطة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وداعًا 1900 جنيه رسميًا|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

ذهبت لتشتري حلوي.. صاحب الـ 58 عاما يعتدي على صغيرة بحدائق القبة

عٓرض بـ 2 مليار جنيه يثير أزمة داخل الزمالك| مفاجأة هريدي.. البناني ينفي.. والسمري يكشف الحقائق

تحول خطير .. صفعة لقاء سويدان لـ ميدو عادل تصل النيابة

9 درجات على القاهرة.. الأرصاد تكشف مفاجأة بشأن طقس الساعات المقبلة

مدرب كبير.. شوبير يعلن أول الراحلين عن الدوري المصري

الزمالك سبقه| الأهلي ينهي مغامرة كأس العالم لكرة السلة بمركز رابع.. و"الأحمر" يتوج بميدالية

العالم الهولندي يتوقع زلزالا مدمرا خلال الساعات القادمة.. تفاصيل

ترشيحاتنا

نقابة الصحفيين تطلق مبادرة ذكريات النصر لتوثيق ذكريات حرب أكتوبر

أسباب أدت لاستقرار أسعار الذهب .. مستشار وزير التموين يكشف التفاصيل

اتحاد عمال الجيزة يطلق مبادرة انزل انتخب شارك في اختيار الرئيس القادم

حلم حققه الرئيس السيسي.. مستشار وزير التموين يكشف مفاجأت سارةعن مدينة الذهب

مجلس الدولة يعتمد الحركة القضائية لأعضاء المحكمة الادارية العليا.. مستندات بالاسماء

بخصم 70 % .. اشتري هيونداي توسان من الخارج

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نفس الملابس.. درة تثير الجدل رفقة زوجها | شاهد

كان بيشتغل عندي|طليق علا غانم يفتح النار: هذه قصة فيلا السخنة وعرابي وشبرامنت

هيئة الدواء تكشف حقيقة الشعر المبلل والإصابة بالبرد

وزير الدفاع يلتقى رئيس اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلنطى

فيديو

راتب خرافي.. تفاصيل عرض الشباب السعودي لضم كولر وكيف رد مدرب الأهلي؟.. فيديوجراف

شقيق أنغام قلب الترابيزة.. هاجم عائلته واتهمهم في وفاة "غنوة" وأعلن تعافيه من الإدمان

بعد كارثة دانيال.. ظاهرة مناخية تضرب محافظات مصر وتحذير مهم من الأرصاد

زيزو إلى العالمية..عملاق ليفربول يطلب نجم الزمالك ومفاجأة تدفعه للرحيل «فيديو جراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ