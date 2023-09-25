أخبار السيارات | أفضل عربية مستعملة أوتوماتيك بأحسن سعر.. 5 مركبات سيدان زيرو تبدأ من 490 ألف جنيه

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

تعتبر السيارة ميتسوبيشي اتراج هي أرخص سيارة "زيرو" في مصر تحمل شعار العلامة اليابانية، حيث مازالت ضمن فئة النصف مليون جنيه، وتباع السيارة اتراج 2023 بقيمة سعرية اضافية تتراوح بين 45 الف و 50 الف جنيه، تحت مسمى الاوفر برايس، والتي يفرضها بعض التجار والموزعين مقابل التسليم الفوري ودون الحاجة للدخول في قوائم الانتظار.

احتلت السيارة نيسان صني شعبية كبيرة داخل الشارع المصري، لما تشهده من اعتمادية عالية وسعر مناسب، بالإضافة إلى توافر قطع الغيار الخاصة بها، إلى جانب تصميها الخارجي المميز، ومساحتها الداخلية التي تتسم بالرحابة.

تعتبر السيارة كيا سبورتاج واحدة من اشهر السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام داخل السوق المصري، وتنافسها من فئة الـ SUV ايضا، السيارة الشهيرة هيونداي توسان الرياضية، وتقدم النسختين في مصر عبر باقة من التجهيزات.

تتعدد السيارات المطروحة في السوق المصري، بين الهاتشباك والرياضية المتعددة الاستخدام، إلى جانب فئة السيدان، والتي تحظى على شعبية كبيرة نسبة إلى مساحتها الداخلية الرحبة، وأبعادها الخارجية المناسبة، إضافة إلى تنوع القدرات الفنية بحسب العلامات التجارية وبلد المنشأ.

تمكنت اصدارات شركة تويوتا اليابانية من تحقيق شعبية كبيرة داخل الاسواق العالمية والعربية، وتحديدًا السوق المصري، حيث استطاعت العلامة التجارية أن تكتسب ثقة الكثير، نسبة إلى الاعتمادية وقلة الاعطال، بالاضافة إلى تنوع الاصدارات المقدمة.

شهدت أسعار سيارات سيتروين المقدمة في السوق المصري، زيادة جديدة شملت جميع الاصدارات المقدمة محليًا وذلك بعد طرح موديلات 2024، وجاءت هذه الزيادات لكلا من النسخة سي اليزيه والتي ارتفعت اسعارها بنسبة تتراوح بين 15 و 20 الف جنيه، بالاضافة إلى السيارة C4 والتي شهدت زيادة قدرها 25 الف جنيه.

تعتبر السيارة شيري تيجو 3 أرخص نسخة تحمل موديل 2024 في السوق المصري، وذلك عن الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام من عائلة الـ SUV، وتقدم السيارة محليًا عبر فئة واحدة من التجيهزات، بالاضافة إلى طرح موديل 2023 بسعر 600 الف جنيه.

تواصل شركة بيجو من تعزيز تواجدها عالميًا، بعد أن كشفت العديد من التفاصيل عن نسختها الجديدة E-308، والتي تعتمد على تكنولوجيا الطاقة الكهربائية، اضافة إلى حزمة من التجهيزات التقنية، وظهرها الخارجي الذي يتسم الشراسة.