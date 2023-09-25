عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات | أفضل عربية مستعملة أوتوماتيك بأحسن سعر.. 5 مركبات سيدان زيرو تبدأ من 490 ألف جنيه

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

سعر أرخص سيارة ميتسوبيشي في مصر بعد الأوفر برايس .. تفاصيل

تعتبر السيارة ميتسوبيشي اتراج هي أرخص سيارة "زيرو" في مصر تحمل شعار العلامة اليابانية، حيث مازالت ضمن فئة النصف مليون جنيه، وتباع السيارة اتراج 2023 بقيمة سعرية اضافية تتراوح بين 45 الف و 50 الف جنيه، تحت مسمى الاوفر برايس، والتي يفرضها بعض التجار والموزعين مقابل التسليم الفوري ودون الحاجة للدخول في قوائم الانتظار.

 

أفضل سيارة مستعملة "أوتوماتيك" في هذا الوقت .. بأحسن سعر

احتلت السيارة نيسان صني شعبية كبيرة داخل الشارع المصري، لما تشهده من اعتمادية عالية وسعر مناسب، بالإضافة إلى توافر قطع الغيار الخاصة بها، إلى جانب تصميها الخارجي المميز، ومساحتها الداخلية التي تتسم بالرحابة.

 

تشتري كيا سبورتاج ولا هيونداي توسان ..اسعار ومواصفات

تعتبر السيارة كيا سبورتاج واحدة من اشهر السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام داخل السوق المصري، وتنافسها من فئة الـ SUV ايضا، السيارة الشهيرة هيونداي توسان الرياضية، وتقدم النسختين في مصر عبر باقة من التجهيزات.

 

أشهر 5 سيارات سيدان في مصر .. تبدأ من 490 ألف جنيه

تتعدد السيارات المطروحة في السوق المصري، بين الهاتشباك والرياضية المتعددة الاستخدام، إلى جانب فئة السيدان، والتي تحظى على شعبية كبيرة نسبة إلى مساحتها الداخلية الرحبة، وأبعادها الخارجية المناسبة، إضافة إلى تنوع القدرات الفنية بحسب العلامات التجارية وبلد المنشأ.

 

تويوتا إيكو "هاتشباك" بأفضل سعر للمستعمل .. صور

تمكنت اصدارات شركة تويوتا اليابانية من تحقيق شعبية كبيرة داخل الاسواق العالمية والعربية، وتحديدًا السوق المصري، حيث استطاعت العلامة التجارية أن تكتسب ثقة الكثير، نسبة إلى الاعتمادية وقلة الاعطال، بالاضافة إلى تنوع الاصدارات المقدمة.

 

أسعار سيارات ستروين بعد طرح موديلات 2024 .. صور

شهدت أسعار سيارات سيتروين المقدمة في السوق المصري، زيادة جديدة شملت جميع الاصدارات المقدمة محليًا وذلك بعد طرح موديلات 2024، وجاءت هذه الزيادات لكلا من النسخة سي اليزيه والتي ارتفعت اسعارها بنسبة تتراوح بين 15 و 20 الف جنيه، بالاضافة إلى السيارة C4 والتي شهدت زيادة قدرها 25 الف جنيه.

 

أرخص سيارة رياضية في مصر موديل 2024 .. اعرف سعرها

تعتبر السيارة شيري تيجو 3  أرخص نسخة تحمل موديل 2024 في السوق المصري، وذلك عن الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام من عائلة الـ SUV، وتقدم السيارة محليًا عبر فئة واحدة من التجيهزات، بالاضافة إلى طرح موديل 2023 بسعر 600 الف جنيه.

 

بيجو تكشف عن E-308 الكهربائية الجديدة بالأسعار .. صور

تواصل شركة بيجو من تعزيز تواجدها عالميًا، بعد أن كشفت العديد من التفاصيل عن نسختها الجديدة E-308، والتي تعتمد على تكنولوجيا الطاقة الكهربائية، اضافة إلى حزمة من التجهيزات التقنية، وظهرها الخارجي الذي يتسم الشراسة.

اخبار السيارات أخبار السيارات الجديدة أخبار السيارات المستعملة اخبار السيارات صدى البلد أسعار السيارات أحدث اسعار السيارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

600 جنيه رسميًا الآن| مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 بمحلات الصاغة

بعد أنباء عاصفة التنين|تحذير عاجل من الأرصاد بشأن ظاهرة تضرب البلاد خلال ساعات

لماذا نهى النبي عن التولة؟ فعل محرم ترتكبه المرأة مع زوجها

تعديل مهم في موعد صرف الزيادة الجديدة للمعاشات | تفاصيل

40 درجة تاني| ارتفاع جديد بالحرارة والأرصاد تصدر تحذيرا عاجلا من هذا الأمر

مجنونة يا قوطة| انخفاض غير مسبوق في أسعار الطماطم.. هل تعود إلى 5 جنيهات؟

لأصحاب المعاشات .. آخر كلام حول موعد صرف الزيادة الجديدة| تفاصيل

العالم الهولندي يحذر من زلزال مدمر بقوة 8.5 ريختر.. و"البحوث الفلكية" تكشف مفاجأة

موضوعات متعلقة

أخبار السيارات| هوندا سيفيك بـ 130 ألف جنيه فقط.. شركة أمريكية تكشف عن تاكسي طائر

أخبار السيارات| 5 أنواع مستعملة تبدأ من 100 ألف جنيه.. 5 طرازات كورية زيرو في مصر تبدأ من 760 ألف جنيه

أخبار السيارات.. أوبترا 2023 بأرخص سعر في مصر وبـ180 ألف جنيه اركب هيونداي هاتشباك

أخبار السيارات| أبرز أعراض تلف فلتر الهواء.. الفرق بين الفاروميو جوليتا و تويوتا كورولا

فيات تيبو بـ 60 ألف جنيه فقط..فرصة لاتعوض

أخبار السيارات| الوقت المناسب لـ تغيير البوجيهات.. الفرق بين شانجان ايدا وتويوتا بيلتا السيدان

أخبار السيارات| أرخص 5 إصدارات أوروبية في مصر..بـ 160 ألف جنيه اركب هاتشباك من ميتسوبيشي..سعر نيسان صني موديل 2024

أحسن عربية لكل البنات. .سعرها 100 ألف جنيه فقط

ترشيحاتنا

تضرر عدد من المباني.. روسيا تسقط 8 مسيرات أوكرانية فوق 4 مناطق

اشحن عداد الكهرباء وأنت في البيت

1730 شركة إماراتية تعمل بمصر.. وحي المعادي يشهد افتتاح أحدث مشروعاتها |تقرير

أسعار الذهب تواصل تراجعها في مصر ..تفاصيل

تفاصيل جديدة في حادث جنوح فندق عائم بالمجرى الملاحي بنيل المنيا

أخبار السيارات | أفضل عربية مستعملة أوتوماتيك بأحسن سعر.. 5 مركبات سيدان زيرو تبدأ من 490 ألف جنيه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بخصر منحوت.. ميريهان حسين تثير الجدل بإطلالة ملفتة

خبير تغذية يقدم مشروبات للوقاية من نزلات البرد

طريقة عمل الخُبز العربي الشامي

فى دقايق.. طريقة عمل كرواسان بالقرفة والقشطة

فيديو

بيجروا ورا النقل.. تفاصيل القبض على لصوص البطاطس

ضربته بالقلم على وشه.. تفاصيل أزمة لقاء سويدان وميدو عادل

خصم 25٪ في قانون التصالح.. ومفاجأة من الحكومة والبرلمان

أوفيليا| عاصفة جديدة تهدد بفيضانات وأعاصير.. وهذه أماكن خطورتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

اﻟﻤﺰﻳﺪ