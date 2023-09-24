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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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محافظ سيناء: برميل زيت الزيتون أغلى من البترول

صدى البلد

قال اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إن أهم اهتمامات أهالي قرية الخروبة هي الزراعة، مؤكدًا أن الزراعة تعتبر النشاط الرئيسي الذي يعمل به أهالي القرية.

وأضاف شوشة، خلال مشاركته مع الإعلامي أحمد موسى  ببرنامج "على مسئوليتي" الذي يُعرض على قناة صدى البلد، أن زيت الزيتون يُعتبر ثروة كبيرة وأغلى من برميل البترول، مشيرًا إلى أن أرض سيناء تتميز بالخصوبة والقدرة على الزراعة.

وأشار المحافظ إلى أن الرئيس السيسي قد أصدر قرارًا بإنشاء منطقة عازلة على خط الحدود مع قطاع غزة، يبلغ عمقها 5 كيلومترات وطولها 13 كيلومترًا، موضحًا أن هذه المنطقة كانت تُستخدم في أعمال التهريب.

أحمد موسى ارض سيناء الرئيس السيسي عبدالفضيل شوشة قناة صدي البلد قرية الخروبه

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