محافظ سيناء: برميل زيت الزيتون أغلى من البترول

قال اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إن أهم اهتمامات أهالي قرية الخروبة هي الزراعة، مؤكدًا أن الزراعة تعتبر النشاط الرئيسي الذي يعمل به أهالي القرية.

وأضاف شوشة، خلال مشاركته مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" الذي يُعرض على قناة صدى البلد، أن زيت الزيتون يُعتبر ثروة كبيرة وأغلى من برميل البترول، مشيرًا إلى أن أرض سيناء تتميز بالخصوبة والقدرة على الزراعة.

وأشار المحافظ إلى أن الرئيس السيسي قد أصدر قرارًا بإنشاء منطقة عازلة على خط الحدود مع قطاع غزة، يبلغ عمقها 5 كيلومترات وطولها 13 كيلومترًا، موضحًا أن هذه المنطقة كانت تُستخدم في أعمال التهريب.