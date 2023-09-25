عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

زوج مذيعة شهيرة تسبب في وفاة مدير بنك.. محاكمة عاجلة اليوم

صدى البلد

تستكمل محكمة جنح الشيخ زايد، اليوم الاثنين، ثاني جلسات محاكمة زوج ومديرة منزل مذيعة شهيرة فى واقعة وفاة مدير بنك نتيجة تعرضه للعقر من كلبهم بمدينة الشيخ زايد.

مصرع نجل لاعب الزمالك السابق في حلوان.. محاكمة عاجلة اليوم

المعلمة هنادي بتجيلنا الزباين.. اعترافات تفصيلية ضد قوادة المتعة فى الجيزة


وأحالت النيابة العامة بأكتوبر المتهمين للمحاكمة الجنائية، في وقت سابق وحددت جلسة لنظر أولى جلسات المحاكمة أمام محكمة جنح الشيخ زايد.


استمعت النيابة العامة لأقوال زوجة المجنى عليه، والتى شهدت بنقل زوجها يوم الحادث عقب وقوعه إلى أحد المستشفيات الخاصة بمدينة الشيخ زايد، حيث أجريت له إسعافات أولية نُقل على أثرها إلى مستشفى عام آخر، حيث تلقى جرعة واحدة من مصل تطعيم «عقر الكلب»، ثم نُقل إلى مستشفى آخر لإجراء العمليات الجراحية اللازمة له، وتلقى الجرعة الثانية من المصل، وخلال البدء فى إجراءات التدخلات الجراحية بالمستشفى الأخير، وتلقيه المخدر تمهيدًا لها، توقفت عضلة قلبه عن العمل، وفقد المجنى عليه وعيه، حيث قدمت الشاهدة سندًا لذلك تقريرًا طبيًّا ثابتًا فيه تفصيلات حالة المتوفى الطبية.

مذيعة إجراء العمليات إجراء العمليات الجراحية العمليات الجراحية المستشفيات الخاصة جلسات المحاكمة جنح الشيخ زايد محكمة جنح الشيخ محكمة جنح الشيخ زايد مذيعة شهيرة مدينة الشيخ زايد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد أنباء عاصفة التنين|تحذير عاجل من الأرصاد بشأن ظاهرة تضرب البلاد خلال ساعات

لماذا نهى النبي عن التولة؟ فعل محرم ترتكبه المرأة مع زوجها

هل تعاد المباراة؟| أول تحرك من «كاف» تجاه حكم السوبر الإفريقي بعد لقطة كهربا وتعدد الأخطاء

600 جنيه رسميًا الآن| مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 بمحلات الصاغة

تعديل مهم في موعد صرف الزيادة الجديدة للمعاشات | تفاصيل

مجنونة يا قوطة| انخفاض غير مسبوق في أسعار الطماطم.. هل تعود إلى 5 جنيهات؟

العالم الهولندي يحذر من زلزال مدمر بقوة 8.5 ريختر.. و"البحوث الفلكية" تكشف مفاجأة

10 آلاف جنيه مرة واحدة .. مفاجأة غير متوقعة فى أسعار الحديد

موضوعات متعلقة

قرار قضائي برفع اسم حسام الغمري من قائمة الإرهابيين

أشبع رغبته.. قرار ضد مدرس اعتدى على طفلة بمعهد أزهري

فرجها فيديوهات مفهمتهاش.. مدرس بمعهد ديني ينهي براءة الصغيرة لإشباع رغبته

جريمة أخلاقية للشيخ عدّت العلاقة الآثمة بمراحل | فضيحة بالصوت والصورة أبطالها ثلاثة

قضى على حياتها جوه الكافيه | جريمة مثيرة في عابدين

25 نوفمبر.. قرار عاجل بشأن محاكمة مرتضى منصور في قضيتين جديدتين

بيحب يتفرج ..دجال يصور السيدات بأوضاع مخلة

سبّ منى زكى في فيديو مباشر | قرار عاجل ضد يوتيوبر شهير

ترشيحاتنا

1730 شركة إماراتية تعمل بمصر.. وحي المعادي يشهد افتتاح أحدث مشروعاتها |تقرير

ذكرى وفاته| فنانة شهيرة تتسبب في حبس نجاح الموجي 15 يوما.. تعرف على القصة

سحب رخصة القيادة لمدة 3 أشهر حال إخفاء الملصق الإلكتروني بقانون المرور

جدول صيانات هيونداي أكسنت RB .. وسعر موديلات 2024 في مصر

بخصر منحوت.. ميريهان حسين تثير الجدل بإطلالة ملفتة

مفاجأة صادمة.. iPhone 15 Pro Max يفشل في اختبار المتانة| فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خبير تغذية يقدم مشروبات للوقاية من نزلات البرد

طريقة عمل الخُبز العربي الشامي

فى دقايق.. طريقة عمل كرواسان بالقرفة والقشطة

بفستان ملفت.. رانيا يوسف تخطف الانظار بجمالها

فيديو

بيجروا ورا النقل.. تفاصيل القبض على لصوص البطاطس

ضربته بالقلم على وشه.. تفاصيل أزمة لقاء سويدان وميدو عادل

خصم 25٪ في قانون التصالح.. ومفاجأة من الحكومة والبرلمان

أوفيليا| عاصفة جديدة تهدد بفيضانات وأعاصير.. وهذه أماكن خطورتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

اﻟﻤﺰﻳﺪ