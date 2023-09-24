أهالي شمال سيناء يصفون معاناتهم مع الإرهاب خلال السنوات الماضية .. شاهد

أجرى الإعلامي أحمد موسى، جولة تفقدية في السوق التجاري بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، حيث قام بالاستماع إلى آراء المواطنين ومناقشة أحوالهم المعيشية بعد تحقيق الأمن والاستقرار في المحافظة بعد القضاء على العناصر الإرهابية.

قام اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، بمرافقة الإعلامي أحمد موسى خلال جولته في أروقة السوق، وتفاعل معهم وأجرى مناقشات حول أوضاع المدينة في ظل الأمان الذي تم تحقيقه بعد نجاح القوات المسلحة في القضاء على الإرهاب.

وأثنى الشباب والمواطنون من داخل السوق على الدور البارز الذي قامت به القوات المسلحة في محاربة الإرهاب وتحقيق الأمن، وعبروا عن شكرهم وتقديرهم للرئيس عبدالفتاح السيسي على توفير الخدمات والمشروعات الضرورية لأهالي العريش.

وأكد المواطنون أن المدينة تعيش الآن في جو من الأمن والاستقرار بعد مرور سنوات صعبة من الإرهاب والدمار وقلة الفرص الاقتصادية، وأشادوا بتحسن الأوضاع بفضل تقديم الخدمات والمشروعات التنموية التي شهدتها المحافظة واهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بها.

وشدد المواطنون على أن الدولة تملك خطة طموحة لتنمية وتطوير شمال سيناء، وأشاروا إلى الفارق الكبير الذي حدث في الوضع بعد استعادة الأمن والاستقرار للمناطق بفضل الجهود الكبيرة التي بذلتها القوات المسلحة.