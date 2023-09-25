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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ذكرى وفاته| فنانة شهيرة تتسبب في حبس نجاح الموجي 15 يوما.. تعرف على القصة

نجاح الموجي
نجاح الموجي

تحل اليوم ذكرى وفاة الفنان الكبير نجاح الموجي حيث أنه توفي يوم 25 من شهر سبتمبر عام 1998.
 

نبذة عن حياة نجاح الموجي 

اسمه الحقيقي عبدالمعطي محمد الموجي اشتهر بـ«نجاح الموجي» وولد في 11 يونيو 1945 في قرية ميت الكرماء التابعة لمركز طلخا بمحافظة الدقهلية، وحرص «الموجي» طيلة حياته أن يتعلم حتى حصل على درجة البكالوريوس من المعهد العالي للخدمة الاجتماعية، ولم يترك الموجي وظيفته في هذا المجال نهائيًا إلى جانب عمله في مجال الفن حتى وصل إلى درجة وكيل وزارة في عمله.

 

حبس نجاح الموجي 

ومن المعروف عن الفنان الراحل نجاح الموجي أنه كان دائما ما يعلق على الجيل الجديد ويسخر منهم وكان من بينهم المطربة أنغام والتي سخر منها في إحدى مسرحياته وأطلق عليها لفظ ألغام.

وقامت أنغام برفع دعوة قضائية وتم الحكم فيها بالسجن لمدة ثلاثة أشهر ، إلا أن بعض الوسطاء تدخلوا لحل الأمر ولكن أنغام رفضت وبالفعل تم حبس نجاح الموجي 15 يوما إلى أن قام بعمل استشكال على الحكم وخرج.

وفاة الفنان الكبير نجاح الموجي الفنان الكبير نجاح الموجي حياة نجاح الموجي نجاح الموجي

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