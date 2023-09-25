محافظ الدقهلية يفتتح مدرستين بالجمالية بتكلفة 25 مليون جنيه

افتتح الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ؛ عددا من المدارس بمركز ومدينة الجمالية بتكلفة 25 مليون جنيه ، حيث افتتح مدرسة المغاورى نجم للتعليم الأساسى بقرية الأسكندرية الجديدة علي مساحة 2,700 متر مربع بإجمالي عدد فصول 22 فصلا بتكلفة إجمالية بلغت 10 مليون جنيه ، كما افتتح مدرسة الدكتورة سعاد كفافى الرسمية المتميزة للغات علي مساحة 4,500 متر مربع بإجمالي عدد فصول 28 فصلا بتكلفة إجمالية 15 مليون جنيه .

جاء ذلك بحضور ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية ، والمهندس هشام عطية مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بالدقهلية ، واعضاء مجلس النواب النائب محمد خالد ، والنائب خالد الحداد ، والمحاسب نادر محي رئيس مركز ومدينة الجمالية .

وأشار " المحافظ " الي أن ما تم بناؤه من مدارس جديدة في الدقهلية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي يعادل 25% من إجمالي ما تم بناؤه من مدارس في تاريخ الدقهلية في ظل بناء الجمهورية الجديدة .

وأكد " مختار " علي أن الدقهلية دائماً رائدة في مجال التعليم أنجبت لمصر أعلام أحدثوا نقلة نوعية في مجال التعليم في مصر أمثال علي مبارك ابو التعليم في مصر ومربي الاجيال احمد لطفي السيد .

ووجه لوكيل وزارة التربية والتعليم ورئيس هيئة الأبنية التعليمية بتنجيل كافة ملاعب المدارس لتمكين الطلاب من ممارسة الأنشطة الرياضية ، كما وجه بالمتابعة المستمرة للمدارس والصيانة المستمرة لها .

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