الانتخابات الرئاسية تطرق الأبواب|المصريون بالخارج يجددون العهد ويؤكدون: ندعم القيادة السياسية

كشفت الهيئة الوطنية للانتخابات عن فتح باب الترشح في الانتخابات الرئاسية لفترة جديدة وفقا للإجراءات والشروط التي يحددها قرار الهيئة انطلاقا من مواد الدستور والقانون، وذلك يوم 1 ديسمبر للمصريين بالخارج وتستمر الجمعة والسبت والأحد 1 و2 و3 ديسمبر.

الانتخابات الرئاسية يناير 24

قال المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن الهيئة أصدرت قراراها بدعوة الناخبين المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين للإدلاء بأصواتهم بمقار اللجان الفرعية فى الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك بعد الاطلاع على الدستور بتنظيم الانتخابات الرئاسية، وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتبدأ فترة الصمت الدعائى الأول للمصريين بالخارج فى اليومين السابقين على يوم الاقتراع حتى الساعة 12 منتصف الليل بالتوقيت المحلى لكل دولة، وحددت الهيئة 3 أيام لاقتراع المصريين بالخارج أيام 1و2و3 ديسمبر على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء بتوقيت كل دولة.



وكان المستشار وليد حمزة أعلن قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات فى مؤتمر عقد اليوم للاعلان عن الجدول الزمنى للعملية الانتخابية الذى يتضمن جميع الإجراءات والمواقيت الخاصة بالعملية الانتخابية، منذ صدور قرار دعوة الناخبين للانتخاب وحتى إعلان نتيجة الانتخابات النهائية بمعرفة الهيئة الوطنية للانتخابات.

من جانبه قال علاء ثابت رئيس بيت العائلة المصرية في ألمانيا، أن الجالية المصرية بألمانيا قامت بتدشين حملة لانتخابات الرئاسية، بعد الإعلان عن موعد الانتخابات بشكل رسمي من خلال الهيئة الوطنية للانتخابات.

واضاف ثابت في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أنه يجرى إنشاء لجنة تنسيقية تضم كلا من علاء ثابت رئيس بيت العيلة المصرية والدكتور ماجد سعد رئيس المنظمة المصرية الألمانية، رمسيس إبراهيم رئيس الجالية القبطية، مشيراً إلى أنه تم التنسيق مع الجاليات والجمعيات الموجودة في 16 ولاية لإجراء لقاءات في أماكنهم سواء في ميونخ فرانكفورت وغيرها.

انتخابات المصريين بالخارج

وتابع: كذلك تقوم الجالية المصرية بألمانيا بـ حث المواطنين المصريين المقيمين بالخارج على الإدلاء بأصواتهم لكونه واجبا وطنيا، وحق مكتسب لكل مواطن مصري الإدلاء بصوته في العملية الانتخابية، مؤكداً على تأييد الجالية المصرية بألمانيا الرئيس عبد الفتاح السيسي قلبا وقالبا.

وطالب المصريين المتواجدين بالخارج بالحضور إلى الأماكن المخصصة للعملية الانتخابية سواء في السفارة المصرية في برلين أو في القنصلية في هامبورغ أو في القنصلية بفرانكفورت.

فيما أكد المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن بدء الانتخابات الرئاسية 2024 في الخارج أيام الجمعة والسبت والأحد الأول والثاني والثالث من شهر ديسمبر 2023، وفي الداخل أيام 10 و 11 و 12 ديسمبر 2023.

وأضافت الهيئة أن حالة الإعادة في الخارج أيام الجمعة والسبت والأحد 5، 6 ،7 يناير 2024،

وفى الداخل أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء 8 ، 9 ،10 يناير 2024.

وقال المستشار أحمد بنداري، تقام الانتخابات تحت إشراف قضائى كامل بما يتفق مع القانون والدستور لتنفيذ الاستحقاق الأكبر لشعب مصر وهو الانتخابات الرئاسية 2024 آملين فى نشر الوعي والدعم الإيجابي لرسم مستقبل مصر بايدى أبنائها.

يعقد المؤتمر برئاسة المستشار وليد حمزة- رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات- نائب رئيس محكمة النقض، وكل من المستشارين محمد أبو ضيف باشا، والمستشار ياسر المعبدي، وعبد السلام محمود عبد السلام، والمستشار محمد أحمد شفيق، أعضاء مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات

شهدت الاستعدادات التحضيرية للمؤتمر الصحفي للهيئة الوطنية للانتخابات حضور إعلامي محلي ودولي مكثف، لنقل فعاليات المؤتمر الصحفي، حيث شهدت قاعة المؤتمر حضور العشرات من الصحفيين والمراسلين الأجانب، بالإضافة إلى القنوات الأجنبية لنقل الحدث، وهناك أكثر من 70 فضائية مابين محلية وإقليمية ودولية داخل قاعة المؤتمر، سوف تنقل المؤتمر على الهواء مباشرة.

الهيئة الوطنية للانتخابات

وكانت قد عقدت الهيئة الوطنية للانتخابات، الأربعاء 20 سبتمبر، مؤتمرًا صحفيًا في قاعة المؤتمرات بمدينة نصر، وذلك إطلاع الرأي العام على ما جرى إنجازه استعدادًا للانتخابات الرئاسية المرتقبة 2024.

وكان الجهاز التنفيذي للهيئة قد أعد تقريرًا شاملًا، تضمن ما يفيد الانتهاء من جميع التكليفات والتوجيهات التي حددها مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة- رئيس الهيئة، في إطار الاستعداد لإجراء هذا الاستحقاق الانتخابي المهم.

وتجرى الانتخابات الرئاسية فى 10 آلاف و85 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية، والتى أجرت الهيئة معاينتها للتأكد من سلامتها الفنية والإنشائية بهدف التيسير على المواطنين الراغبين فى الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات والحفاظ عليهم.

ويشترط فيمن يترشح رئيس للجمهورية توفر الشروط الآتية:

-أن يكون مصرى من أبوين مصريين

-ألا يكون قد حمل أو أى من والديه أو زوجة جنسية دولة أخرى.

-أن يكون حاصلا على مؤهل عال.

-أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.

-ألا يكون قد حكم عليه فى جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره.

-أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونا.

-ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية.

-ألا يكون مصابا بمرض بدنى أو ذهنى يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية.

ويشترط لقبول طلب الترشح لرئاسة الجمهورية:

- أن يزكى المترشح عشرون عضوا على الأقل من أعضاء مجلس النواب

- أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها، وفى جميع الأحوال لا يجوز تزكية أو تأييد أكثر من مترشح.

في هذا الصدد، قال عادل حنفي نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية، إن المصريين في الخارج أثبتوا أنهم خطوط الدفاع الأول عن بلدهم الغالي، مشيرا إلى أنه في الانتخابات الرئاسية لعام 2014 و 2018 كان تواجد المصريين بالخارج تواجد مشرف خاصة المقيمين بالمملكة العربية السعودية وهي الجالية الأكبر على مستوى العالم.

أضاف حنفي في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن الانتخابات الرئاسية السابقة ظهرت في شكل كرنفال واحتفالية زينت أروقة السفارة المصرية بالرياض والقنصلية العامة في جدة، مؤكدا أن عقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات عن موعد الانتخابات الرئاسية عقدت الجالية المصرية اجتماعا عبر الكونفرنس في أكثر من 40 دولة حول العالم بحضور 75 من قادة أعضاء الجالية المصرية يجتمعون على قلب رجل واحد مؤكدين دعمهم للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتابع: هناك عدة أسباب جعلت الجالية المصرية بالخارج تجتمع على دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي للترشح لفترة انتخابية ثالثة منها انتشار الأمن والأمان داخل مصر، كذلك وجود العديد من الاستثمارات والمشروعات القومية العملاقة التي تجري داخل مصر بفضل الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالإضافة إلى انتعاش السياحة وتطور البنية التحتية بشكل كبير، وإطلاق العديد من المبادرات مثل مبادرة حياة كريمة وحمله 100 مليون صحة والقضاء على فيروس سي.

وأشار نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية، إلى أن المصريين بالخارج يفتخرون بما حققته مصر من إنجازات والمشاريع القومية العملاقة التي شهدتها البلاد في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحا أنه أثناء انتشار جائحة كورونا لم يشعر المصريون بنقص أي سلع.

وتنص المادة 14 من قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية على: تتولى الهيئة الوطنية للانتخابات فحص طلبات الترشح، والتحقق من توافر الشروط التى حددها الدستور والقانون، والفصل فى الاعتراضات التى تقدم، وذلك خلال الخمسة أيام التالية لانتهاء المدة المحددة لتقديم الاعتراضات.

كما جاء في المادة 15 النص على: تخطر الهيئة الوطنية للانتخابات من ارتأت عدم قبول طلب ترشحه بهذا القرار وبأسبابه، وذلك فى مدة لا تجاوز أربعة وعشرين ساعة من تاريخ صدوره وفقًا للإجراءات التى تحددها.

ولكل من استُبعد من الترشح أن يتظلم من هذا القرار خلال اليومين التاليين لتاريخ إخطاره، وتبت اللجنة فى هذا التظلم خلال اليومين التاليين لانتهاء المدة السابقة، وذلك بعد سماع أقوال المتظلم أو إخطاره للمثول أمامها وتخلفه عن الحضور.

فيما نصت المادة 16 من قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية على: تتولى الهيئة إعداد قائمة نهائية بأسماء المرشحين وفق أسبقية تقديم طلبات الترشح، وتقوم بإعلان هذه القائمة بطريق النشر فى الجريدة الرسمية، وفى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار، وذلك قبل عشرين يومًا على الأقل من اليوم المحدد لإجراء الانتخابات.

كما منح قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، الحق لأي مرشح في سحب طلب الترشح على النحو الوارد في المادة 17 والتي تنص على: لطالب الترشح سحب ترشحه بطلب كتابى يقدم إلى لجنة الانتخابات الرئاسية قبل إعلانها القائمة النهائية لأسماء المرشحين، وللمرشح أن يتنازل عن الترشح بإخطار اللجنة كتابة وذلك قبل اليوم المحدد للاقتراع بخمسة عشر يوما على الأقل، وتنشر اللجنة هذا التنازل في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار خلال يومين من تاريخ تقديمه.