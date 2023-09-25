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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

كل ما تريد معرفته عن جداول الانتخابات الرئاسية في الداخل والخارج.. إنفوجراف وفيديو

صدى البلد

أعلنت الهيئة الوطنية لـ الانتخابات، برئاسة المستشار وليد حمزة، خلال مؤتمر صحفي عالمي، قرارها بدعوة الناخبين لـ الانتخابات الرئاسية 2024، وفتح باب الترشح لـ الانتخابات الرئاسية 2024، لمدة 6 سنوات يوم 5 أكتوبر المقبل، مع إعلان الجدول الزمنى لمواعيد إجرائها.

أكد المستشار وليد حمزة، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن موعد التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، في الداخل سيكون أيام الأحد والاثنين والثلاثاء، 10 و11 و12 من شهر ديسمبر، وأوضح أنه سيتم إجراء الانتخابات الرئاسية خارج جمهورية مصر العربية، في أيام الجمعة والسبت والأحد، أيام 1 و2 و3 من شهر ديسمبر 2023.

وأعلن المستشار المستشار وليد حمزة، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية 2024، لمدة 6 سنوات، وتجرى الانتخابات الرئاسية 2024 فى 10 آلاف و85 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية، التى أجرت الهيئة معاينتها للتأكد من سلامتها الفنية والإنشائية بهدف التيسير على المواطنين الراغبين فى الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات والحفاظ عليهم.

شروط الترشح لرئاسة الجمهورية:


-أن يكون مصريا من أبوين مصريين
-ألا يكون قد حمل أو أى من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى.
-أن يكون حاصلا على مؤهل عالٍ
-أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية
-ألا يكون قد حكم عليه فى جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره
-أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونا
-ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية
-ألا يكون مصابا بمرض بدنى أو ذهنى يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية

شروط قبول طلب الترشح لرئاسة الجمهورية:

- أن يزكي المترشح عشرون عضوا على الأقل من أعضاء مجلس النواب
- أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها، وفى جميع الأحوال لا يجوز تزكية أو تأييد أكثر من مترشح.

الانتخابات الرئاسية 2024..  

تختص الهيئة الوطنية للانتخابات دون غيرها بإدارة الاستفتاءات، والانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية وتنظيم جميع العمليات المرتبطة بها، والإشراف عليها باستقلالية وحيادية تامة ولا  يجوز التدخل في أعمالها أو اختصاصاتها، وتعمل في هذا الإطار على ضمان حق الاقتراع لكل ناخب، والمسـاواة بين جميع الناخبين والمترشحين خلال الاستفتاءات والانتخابات

الانتخابات الرئاسية 2024.. 

 تتولـى الهيئـة الوطنيـة للانتخابـات فحـص طلبـات الترشـح، والتحقـق مـن توافـر الشـروط التــي حددهــا الدســتور والقانــون، والفصــل فــي الاعتراضــات التــي تقــدم، وذلــك خــلال الخمســة أيــام التاليــة لانتهــاء المــدة المحــددة لتقديــم الاعتراضات، كمـا تخطـر الهيئـة الوطنيـة للانتخابـات مـن ارتـأت عـدم قبـول طلـب ترشـحه بهـذا القرار وباسبابه، وذلك في مدة لا تتجاوز 24 ساعة للإجــراءات التــي تحددهــا.

الانتخابات الرئاسية 2024.. 

ولـكل مـن اسـتُبعد مـن الترشـح أن يتظلـم مـن هـذا القـرار خـلال اليوميـن التالييـن لتاريـخ إخطـاره، وتبـت اللجنـة فـي هـذا التظلـم خـلال اليوميـن التالييـن لانتهـاء المـدة السـابقة، أمامها بعـد سـماع أقـوال المتظلـم أو إخطـاره للمثـول أمامهـا وتخلفـه عـن الحضـور، وثــم تتولــى الهيئــة الوطنيــة للانتخابــات إعــداد قائمــة نهائيــة بأســماء المرشــحين وفــق أسـبقية تقديـم طلبـات الترشـح، وتقـوم بإعـلان هـذه القائمـة بطريـق النشـر فـي الجريـدة الرســمية، وفــي صحيفتيــن يوميتيــن واســعتي الانتشــار، وذلــك قبــل عشــرين يو ًمــا علــى الأقـل مـن اليـوم المحـدد لإجـراء الانتخابات.

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الهيئة الوطنية للانتخابات: مواعيد الانتخابات ستكون من 9 صباحًا حتى الـ 9مساء

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عاجل| الوطنية للانتخابات تعلن موعد الانتخابات الرئاسية في الداخل والخارج

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الانتخابات الرئاسية 2024.. ننشر تشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات

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الوطنية للانتخابات: الشعب سيختار بإرادة حرة من يحمل راية مصر ويقود مسيرتها

 

 

جداول الانتخابات

 

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