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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الوطنية للانتخابات: الشعب سيختار بإرادة حرة من يحمل راية مصر ويقود مسيرتها

المستشار وليد حمزة،
المستشار وليد حمزة، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات

أعلن المستشار وليد حمزة، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إجراء الانتخابات الرئاسية خارج مصر، أيام الجمعة والسبت والأحد الأول والثاني والثالث من ديسمبر 2023، وداخل مصر أيام الأحد والاثنين والثلاثاء العاشر والحادي عشر والثاني عشر من شهر ديسمبر 2023،  حسبما نقلت «إكسترا نيوز».

 

وقال «حمزة»، خلال المؤتمر الصحفي للهيئة الوطنية للانتخابات للإعلان عن الجدول الزمني لإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة، عبر «إكسترا نيوز»، إنَّ «الفترة الرئاسية تقترب في تاريخ مصر من نهايتها، فترة امتدت 6 سنوات ميلادية أقرّها الدستور بعد موافقة البرلمان واستفتاء الشعب عليها في أبريل 2019، ونستعد للانتقال إلى فترة رئاسية جديدة يختار فيها الشعب بكامل إرادته من يحمل راية مصر الغالية ويقود مسيرتها».

الانتخابات الرئاسية 

وأوضح  رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أنَّه بعد جهد استمر أشهر طويلة إخلاصا لأمانة الوطن وإيمان بالعدالة والمساواة أمام الدستور تتشرف الهيئة الوطنية للانتخابات، أن تعلن اليوم فتح باب الترشح لفترة رئاسية جديدة قوامها 6 سنوات وفقًا للإجراءات والشروط التي يحددها قرار الهيئة.

 

الوطنية للانتخابات المستشار وليد حسن حمزة الدستور الانتخابات الرئاسية الهيئة الوطنية للانتخابات

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