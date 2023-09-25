الهيئة الوطنية للانتخابات: مواعيد الانتخابات ستكون من 9 صباحًا حتى الـ 9مساء

أكد المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة ستعلن نتيجة الانتخابات، يوم 18ديسمبر 2023.

وأضاف خلال مؤتمرا صحفيا عالميا، لـ الهيئة الوطنية للانتخابات، لإعلان قرارها بدعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية المقبلة، أن كل مواطن عليه أن يقول كلمته في صناديق الانتخابات، وأن الهيئة تقف على مسافة واحدة من كل المرشحين.

وأوضح أنه في حالة الإعادة ستتوقف الحملة الانتخابية في 4 يناير من 2024، وأن موعد الانتخابات في الخارج ستكون من الساعة 9 صباحا لـ 9 مساء بالتوقيت المحلي لكل دولة.

وكشف أن الانتخابات الخاصة في حالة الإعادة بالداخل ستكون من الـ 9 صباحًا لـ 9 مساء.

وتابع سيتم إجراء الانتخابات خارج جمهورية مصر العربية، أيام الجمعة والسبت والأحد، أيام 1 و2 و3 من شهر ديسمبر 2023.

وأضاف "حمزة"، خلال مؤتمر صحفي عالمي لـ الهيئة الوطنية للانتخابات، لإعلان قرارها بدعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية المقبلة، أن الانتخابات في الداخل ستكون أيام الأحد والإثنين والثلاثاء، 10 و11 و12 من شهر ديسمبر.

ولفت إلي أن الإعادة ستكون الجمعة والسبت والأحد أيام 5 و6 و7 يناير 2024، وأن الإعادة داخل مصر ستكون أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء، أيام 8 و9 و10 يناير 2024.